Maç ertelendi mi? Boluspor Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray Boluspor maçı ile kupa mesaisine başlıyor. Süper Lig’in ikinci devresindeki ilk maç öncesinde Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray Boluspor karşısında çıkıyor. Her iki takım da 22 Ocak’ta oynanacak rövanş maçı öncesi sahada avantajlı skor ile ayrılmak istiyor. Kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok yerine Sinan Gümüş’ün tek forvet olarak 11’de başlaması bekleniyor. Boluspor Galatasaray maçına kısa bir süre kala taraftarlar maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak ediyor? Peki, Boluspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BOLUSPOR GALATASARAY HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün Boluspor ile karşılaşacak. Boluspor’un evinde Galatasaray’ı ağırlayacağı maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Bolu Atatürk Stadı’nda saat 19.50’de başlayacak karşılaşma atv ekranlarından canlı yayınlanacak.

Yılın en yoğun kar yağışlarından birinin yaşandığı Bolu'da maçın oynanacağı Atatürk Stadı tamamen beyaz örtüyle kaplandı. 10-15 santimlik kar kalınlığının olduğu statta zemin temizleme çalışmaları başlatıldı.

Ancak henüz maçın ertelenme kararı alınmadı. Boluspor Galatasaray maçının oynanıp oynanmayacağına maç saatinde karar verilecek.

BOLUSPOR GALATASARAY MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Galatasaray'ın bu akşam saat 19.50'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi kötü hava şartları nedeniyle mücadelenin oynanacağı Atatürk Stadı'nda hummalı bir çalışma başlatıldı.

GALATASARAY’IN TÜRKİYE KUPASI KADROSU

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında Boluspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

İKİ TAKIM BU TURA NASIL GELDİ?

Galatasaray, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü’nü eleyerek son 16 turuna çıktı. Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor’u geçerek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü İstanbul’da oynanacak.

MUSLERA’YA ÖZEL İZİN

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Boluspor'la oynanacak kupa maçının kadrosuna alınmadı. Tecrübeli eldiven, Terim'in verdiği özel izinle dinlenecek.