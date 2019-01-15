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Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı ‘Maç, yarın aynı saatinde oynanacak’ dedi ama…
Ziraat Türkiye Kupası

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı ‘Maç, yarın aynı saatinde oynanacak’ dedi ama…

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, ertelenen Galatasaray maçının yarın aynı saatte oynanacağını söyledi. Çarıkcı'nın açıklamasından kısa süre sonra konuyla ilgili olarak TFF resmi açıklamasını yaptı ve maçın ileri bir tarihte oynanacağını duyurdu.

15 Ocak 2019 21:27

Bolu'da, bugün saat 19.50'de oynanması beklenen Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçı Boluspor-Galatasaray karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Maçın ertelenmesinin ardından açıklama yapan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, “Bugün saat 14.00'de başlayan yoğun kar yağışıyla beraber 19.50'de oynanacak maç için çok çalıştık. Stadı 3-5 sefer traktörle temizledik. Ama olmadı. Kar yağışı dinmedi. Maç yarın aynı saatte oynanacak.

İnşallah yarın kar yağışı durur ve maçı oynarız. Kanun gereği maçın aynı stat ve aynı saatte oynanması gerekiyor. Yarın oynanmazsa zamanına federasyon karar veriyor. Ama şu an için maç yarın aynı saatte oynanacak” dedi. Çarıkcı’nın bu açıklamasından kısa bir süre sonra TFF’den müsabakayla ilgili bir resmi açıklama yapıldı ve karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanacağı duyuruldu. 15 Ocak 2019 Boluspor Galatasaray maçı yoğun kar sebebiyle ertelendi! İşte flaş açıklama Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor Galatasaray maçı öncesi Atatürk Stadı zemini kar ve buzla kaplandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Boluspor Galatasaray maçı ileri bir tarihe ertelendi. Maç tarihini TFF açıklayacak. Sarı-kırmızılılar müsabakanın 16 Ocak'ta oynanacağını belirtirken TFF'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:55 | 15 Ocak 2019
boluspor galatasaray Necip Çarıkçı Ziraat Türkiye Kupası
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