Beşiktaş’ın yeni transferi Muhayer Oktay kimdir? Muhayer Oktay hangi mevkide oynuyor?

Beşiktaşlılarını uzun zamandır beklediği Muhayyer Oktay transferi gerçekleşti. Fortuna Dusseldorf’ta yetişen Muhayer Oktay orta saha oyuncusu. İşte Muhayer Oktay hakkında merak edilenler…

MUHAYER OKTAY KİMDİR?

28 Nisan 1999 Almanya Hagen doğumlu olan orta saha oyuncusu 1.75 boyunda ve iki ayağını da kullanabiliyor. Fortuna Düsseldorf alt yapısında forma giyen 19 yaşındaki oyuncu geçen sezon Fortuna U19 takımında çıktığı 28 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çekti ve Fortuna Düsseldorf 2 takımına yükseldi.

Türkiye U18, U19 ve U21 formalarını toplamda 24 kez giyer Muhayer Oktay 6 gol atma başarısı gösterdi.