SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: CHP’li başkan makam aracıyla aleme gitti!
Beşiktaş’ın yeni transferi Muhayer Oktay kimdir? Muhayer Oktay hangi mevkide oynuyor?
Beşiktaş

Beşiktaş’ın yeni transferi Muhayer Oktay kimdir? Muhayer Oktay hangi mevkide oynuyor?

Avrupa'da yetişen genç oyunuc Muhayyer Oktay Beşiktaş ile anlaştı. 19 yaşındaki Muhayyer Oktay Türkiye U18, U19 ve U21 Milli Takımı formalarını giydi. Peki Muhayer Oktay kimdir? İşte mevkii..

15 Ocak 2019 12:52

Beşiktaşlılarını uzun zamandır beklediği Muhayyer Oktay transferi gerçekleşti. Fortuna Dusseldorf’ta yetişen Muhayer Oktay orta saha oyuncusu. İşte Muhayer Oktay hakkında merak edilenler…

MUHAYER OKTAY KİMDİR?

28 Nisan 1999 Almanya Hagen doğumlu olan orta saha oyuncusu 1.75 boyunda ve iki ayağını da kullanabiliyor. Fortuna Düsseldorf alt yapısında forma giyen 19 yaşındaki oyuncu geçen sezon Fortuna U19 takımında çıktığı 28 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çekti ve Fortuna Düsseldorf 2 takımına yükseldi.

Türkiye U18, U19 ve U21 formalarını toplamda 24 kez giyer Muhayer Oktay 6 gol atma başarısı gösterdi.

Son güncelleme 12:52 | 15 Ocak 2019
beşiktaş Muhayer Oktay muhayer oktay kimdir transfer
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR