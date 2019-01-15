Arjantinli milli futbolcudan skandal üstüne skandal!

SKOR DIŞ HABERLER Geçtiğimiz Eylül ayında Arjantin Milli Takımı formasını ilk kez giyen 22 yaşındaki Independiente futbolcusu Alan Franco, yaptığı kaza ile gündeme oturdu. Hamile bir kadını taşıyan arabaya yandan vuran Alan Franco, daha sonra skandallar zincirine imza attı. Arjantin futbolunun yükselen değeri olarak gösterilen Alan Franco’nun kullandığı arabadan içki şişeleri çıkarken, genç futbolcunun polise rüşvet vermek istemesi skandal zincirinin son halkası oldu.

Geçtiğimiz gün sabaha karşı gerçekleşen olayda hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan bir araba, arkadaşının çocuğunun doğum günü partisinden gelen Alan Franco’nun dikkatsizliğine kurban gitti. Genç futbolcunun kullandığı cip, dört yolda ilerleyen arabaya sert bir şekilde vurdu. Darbenin etkisiyle sürüklenen iki araba, kaldırımda ancak durabildi. Alan Franco’nun arabası ağaca vururken, hamile kadını taşıyan araç kaldırım duvarına çarptı.

Yedi aylık hamile olan 20 yaşında Camila Carrera’nın kazada yaralandığı öğrenildi. Sevgilisi Ivan Luna tarafında hastaneye kaldırılan genç kadının kaburga kemiğinde kırık olduğu belirtildi. Ameliyata alınan Camila Carrera’nın hamileliğini riske edecek bir durum olmadığı belirtildi.

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SKANDALLAR BİTMEDİ

Her iki sürücü de kazanın ardından alkol testine tabi tutuldu ancak sonuçlar açıklanmadı. Ancak Alan Franco’nun kullandığı aracın arka koltuğunda boş içki şişeleri bulunması dikkat çekti. Görgü tanıkları da Alan Franco’nun kazadan sonra birçok içki şişesini camdan aşağı fırlattığını söyledi. Ivan Luna’nın annesi Laura Atrio, katıldığı bir televizyon kanalında Alan Franco’nun tam bir aptal gibi davrandığını ve insanların onu linç etmek istediğini ifade etti.

Ancak Laura Atrio’nun canlı yayında ortaya attığı bir iddia, skandalların bitmediğini gösterdi. Laura Atrio, Alan Franco’nun, kazanın ardından olay yerine gelen polise rüşvet vermeye çalıştığını iddia etti. “Tek yaptığı hatasını ört bas etmek için polise para vermeye çalışmaktı” diyerek Laura Atrio, genç futbolcuya sert eleştirilerde bulundu. Alan Franco cephesi ise olayın sadece bir trafik kazasından ibaret olduğunu ve konunun başka yerlere çekilmemesi gerektiğini belirtti.

Independiente Kulübü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada “En önemlisi kazada hiç kimsenin ciddi bir şekilde yaralanmaması ve hamileliğin tehlike altında olmaması… Bundan sonrasını adalet birimleri belirleyecek” denildi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ederken, Alan Franco’nun gözaltına alınmadığı öğrenildi.

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