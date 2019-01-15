Ali Koç’un “Camiaya Sesleniş” programı ertelendi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, kulüp gündemine dair konuşacağı program ertelendi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Başkan Koç’un gözünde rahatsızlık oluştuğu ve programın 16 Ocak Çarşamba günü yapılacağı duyuruldu.
İŞTE O AÇIKLAMA
“Başkanımızın katılımıyla 15 Ocak 2019 Salı günü (yarın) FB TV'de yayınlanacak Camiaya Sesleniş programı, başkanımızın gözündeki rahatsızlık nedeniyle ertelenmiştir.
Aynı program, 16 Ocak 2019 Çarşamba tarihinde, Kadın Basketbol Takımımızın FIBA Avrupa Ligi ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde oynayacağı maçların ardından 21:45'te gerçekleşecektir. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”