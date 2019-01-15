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Ali Koç’un “Camiaya Sesleniş” programı ertelendi!
Fenerbahçe

Ali Koç’un “Camiaya Sesleniş” programı ertelendi!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un konuşacağı "Camiaya Sesleniş" programı ertelendi.

15 Ocak 2019 07:26

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, kulüp gündemine dair konuşacağı program ertelendi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Başkan Koç’un gözünde rahatsızlık oluştuğu ve programın 16 Ocak Çarşamba günü yapılacağı duyuruldu.

İŞTE O AÇIKLAMA

“Başkanımızın katılımıyla 15 Ocak 2019 Salı günü (yarın) FB TV'de yayınlanacak Camiaya Sesleniş programı, başkanımızın gözündeki rahatsızlık nedeniyle ertelenmiştir.

Aynı program, 16 Ocak 2019 Çarşamba tarihinde, Kadın Basketbol Takımımızın FIBA Avrupa Ligi ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde oynayacağı maçların ardından 21:45'te gerçekleşecektir. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”

14 Ocak 2019 Yunus Samet`e Volkan Demirel sürprizi Gaziantep'teki özel bir hastanede uzun süredir tedavi gören 14 yaşındaki Yunus Samet Atalay, Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği üyeleri aracılığıyla, hayranı olduğu kaleci Volkan Demirel ile telefonla görüntülü görüşme imkanı buldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:26 | 15 Ocak 2019
ali koç Fenerbahçe
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