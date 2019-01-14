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Zlatan Ibrahimovic’ten Ronaldo’ya sert sözler!
Dünyadan Futbol

Zlatan Ibrahimovic’ten Ronaldo’ya sert sözler!

Zlatan Ibrahimovic, ''Yeni bir mücadele için Juventus'u seçtim'' diyen Cristiano Ronaldo'yu ağır sözlerle eleştirdi.

14 Ocak 2019 21:08

Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo’nun Juventus’a transfer olurken söylediği sözleri eleştirdi.

Cristiano Ronaldo’nun Juventus’a transfer olurken söylediği ‘Yeni bir mücadele arıyorum’ sözlerine Zlatan, “Cristiano, yeni mücadeleden bahsedip duruyor. Yıllardır Serie A’ya ambargo koymuş bir takıma gitmek mi mücadele?” yorumunu yaptı.

Eleştirilerini sürdüren Zlatan, “Mücadele arıyorsa, 2. Lig’den bir takıma gidip onu üst lige çıkarıp şampiyon yapsın. Juventus’a gitmek mücadele falan değil, saçmalık.” diyerek sözlerini noktaladı.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid’den İtalya’da son 7 sezonun şampiyonu Juventus’a 177 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. Ronaldo, şu ana kadar Serie A’da oynadığı 19 maçta 14 gol atıp 6 asist yaptı. (Sporx)

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Son güncelleme 21:08 | 14 Ocak 2019
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