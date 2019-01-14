Yıldız futbolcu Marcus Rashford’un kardeşi ve Trent Alexander-Arnold restoranda silahlı soyguna uğradı!

SKOR DIŞ HABERLER İngiltere Premier Lig ekiplerinde Liverpool’un forması giyen yıldız futbolcu Trent Alexander-Arnold ve Manchester United’da forma giyen Marcus Rashford’un kardeşi Dane Rashford, Cumartesi günü Manchester’da gittikleri bir restoranda soyuldu. Moss Side’de bulunan bir restoranda yemek yiyen Trent Alexander-Arnold ve Dane Rashford, bir anda üç saldırganın hedefi durumuna geldi.

Restorana silah, pala ve beysbol sopası ile giren üç saldırgan, restoran sahibini ve müşterileri gasp etti. Çıkan karmaşada üç müşterinin yaralandığı belirtildi. Polisten yapılan açıklamada saldırganların restoranda bulunan kişilerin özel eşyaları ile birlikte araba anahtarlarını da aldıklarını açıkladı. Kurbanlardan gasp ettikleri iki arabaya binerek kaçan saldırganların peşinde düşen polis, kısa süre sonra arabalardan birini Fallowfield’de yol üzerinde terk edilmiş bir halde buldu.

Lionel Messi 400`ler kulübünde Barcelona'nın Eibar'ı 3-0 yendiği maçta bir gol atan Katalan ekibinin Arjantinli futbolcusu Messi, La Liga'da 400. golünü kaydetti. İlgili Haberi Oku

Soruşturmayı genişleten polis, yaşları 18, 19, 23 ve 58 olan dört kişiyi gözaltına aldı. Manchester Polis Departmanı’ndan bir yetkili, konu ile ilgili yaptığı açıklamada olayda hiç kimsenin ciddi bir şekilde yaralanmamasının şans olduğunu ifade etti.

Rümeysa Ökdem 25 yıllık rekoru kırdı Rümeysa Ökdem, Salon Olimpik Deneme müsabakalarında 1994 yılından beri kırılamayan 20 yaş altı kadınlar yüksek atlama Türkiye rekorunu eline geçirdi. İlgili Haberi Oku

Manchester United’ın yıldızı Marcus Rashford’ın kardeşi ve Liverpool’un yükselen değeri Trent Alexander-Arnold’un soygun sırasında nedeniyle küçük bir şok yaşadıkları öğrenildi.