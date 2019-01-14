SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… CHP’de sular durulmuyor! Marmaris belediye başkanı ve ilçe yönetimi istifa etti
Vagner Love’dan olay yaratan röportaj!
Beşiktaş

Vagner Love’dan olay yaratan röportaj!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vagner Love ülkesinde bir radyoya flaş açıklamalarda bulundu. Love, Beşiktaş'ın kendisine 5 aylık borcu olduğunu açıklarken, alacağını tahsil edemezse siyah-beyazlıları FIFA'ya şikayet edebileceğini söyledi.

14 Ocak 2019 07:13

Beşiktaş’ın kadro dışı bıraktığı golcü oyuncu Vagner Love, ülkesinde Radio Bandeirantes’e özel açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş’ın kendisine 5 aylık borcu olduğunu tekrarladı. Brezilyalı yıldız, alacağını alamaması halinde FIFA’ya da gidebileceğini ifade ederken çarpıcı ifadeler kullandı.

‘Corinthians istedi…’

Görüştüğü kulübü belirten Vagner Love, “Corinthians beni isteyen tek takım oldu. Orada çok güzel anılarım olmuştu. Bu sezon da şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi olacak. Eğer Brezilya’ya dönersem Corinthians’ın şampiyon olmasına yardımcı olmak isterim” dedi. 13 Ocak 2019 Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu`ndan transfer açıklamaları Beşiktaş Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e açıklamalarda bulunurken transfer gündemini de değerlendirdi. Mahmutyazıcıoğlu, Ryan Babel'in Fulham'a 6 aylığına 2 milyon Euro karşılığında kiralandığını açıkladı. İlgili Haberi Oku Beşiktaş’ın kendisine borcu olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, ”Beşiktaş’ın bana 5 aylık borcu var. Ay sonunda 6 olacak… Bu sorun hala çözülemediği için transfer görüşmeleri yapamıyorum. Daha 1.5 yıllık kontratım var. Ben tüm kurallara uyuyorum. Antrenmana çık diyorlar, çıkıyorum. Benim içim rahat çünkü FIFA, bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Eğer bana ödeme yapmazlarsa FIFA’ya giderim” diye konuştu.

‘Beşiktaş’ın karakterine uymuyor’

Love, Şenol Güneş ile diyaloğunu da, “Şenol Güneş ile konuştuk ve bana diğer oyuncuları tercih ettiğini söyledi. Türkiye’de gol kralı oldum, 2018’de de Beşiktaş’a geldim. Her şeyin iyi olacağını düşünmüştüm ama malesef öyle gitmedi. Teknik direktörümüz artık beni düşünmediğini ve kulüp bakmamı söyledi. Ben de ona eğer paramı verirseniz hayatımı sürdürmeye devam ederim dedim. Bana yapılan şeyler, Beşiktaş’ın karakterine uymuyor” şeklinde aktardı. 13 Ocak 2019 Son dakika! Beşiktaş Vagner Love hakkında disiplin süreci başlattı! Beşiktaş, kadro dışı bırakılan Vagner Love'ın verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle Brezilyalı golcü hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:13 | 14 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR