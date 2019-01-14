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Türkiye Kupası’nda hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Kupası’nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı.

14 Ocak 2019 11:15

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan, son 16 turu karşılaşmalarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu yarın oynanacak 3 müsabakanın hakemlerini açıkladı. Kayserispor’un sahasında Akhisarspor ile oynayacağı ve saat 16.00’da başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek. Antalyaspor ile Göztepe arasında Antalya Stadyumu’nda saat 18.00’de oynanacak karşılaşmada ise Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

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Günün son mücadelesinde ise Boluspor’un konuğu Galatasaray olacak. Saat 19.50’de başlayacak bu müsabakanın hakemi de Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

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Son güncelleme 11:15 | 14 Ocak 2019
türkiye kupası
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
2
-
0
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
3
-
2
Yeni Malatyaspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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