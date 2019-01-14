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Fatih Terim’in zor sınavı!
Galatasaray

Fatih Terim’in zor sınavı!

Galatasaray'ı şampiyon yaptığı 7 sezonda 78 gol ortalaması yakalayan Fatih Terim, sadece 2002-03 yılında 61’de kalıp mutlu sona ulaşamamıştı.

14 Ocak 2019 07:22

Mesut YILDIRIM / Geçen sezonki 75 golün 38'ine imza atan Gomis-Rodrigues ikilisini yollayıp hâlâ forvet transferlerini açıklayamayan Galatasaray, ikinci yarıda performansını katlamak zorunda. İlk yarıda 30 golde kalan sarı-kırmızılılar, Fatih Terim dönemindeki en kısır ikinci sezonunu yaşadı. 2003 yılında şampiyonluğu Mircea Lucescu'lu Beşiktaş'a kaptıran Terim'in takımı, ilk devrede 27 gol atmış, sezonu da 61 golle bitirip ikinci olmuştu.

FORVETSIZ OLMUYOR

SÜPER Lig'in kesintisiz olarak 18 takımla oynanmaya başlandığı son 24 yıl baz alındığında şampiyon olan takımların gol ortalaması 74. Galatasaray'ı tam 7 kez şampiyon yapan İmparator, bu süreçte 78 ortalamaya ulaşarak kırılması güç bir rekorun da sahibi konumunda. Forvet transferini bir türlü noktalayamayan, üstüne en golcü futbolcusu Eren'le de yolları ayıran Cimbom'un nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu.

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Son güncelleme 07:22 | 14 Ocak 2019
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