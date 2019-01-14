SON DAKİKA Mustafa Denizli transferi açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni bir transfere daha imza attı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, TRT Spor canlı yayınında imza attırdıkları ismi söyledi. Mustafa Denizli, Boşnak orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Transfer iddialarına da yanıt veren Mustafa Denizli “Onur Kıvrak, Volkan Babacan ve hiçbir Türk kaleci ile temasa geçmedik. Gökhan Töre konusunda bir şey diyemem ama bir futbolcu alacaksak bu Türk olacaktır. İlk yarıda kadro derinliğinde sorunlar yaşadık” ifadelerini kullandı.

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Kasımpaşa Kulübü de transferi, resmi sitesinden yaptığı “Hırvatistan 1. lig takımlarından NK Osijek’de forma giyen 24 yaşındaki Bosna-Hersek’li oyuncusu Haris Hajradinovic, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3,5+1 yıl opsiyonlu olmak üzere Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı” açıklaması ile kamuoyuna bildirdi.

Bu sezon Osijek forması ile 24 resmi maça çıkan Hajradinovic, 8 gol atarken 4 de asiste imza attı.

KASIMPAŞA’NIN ÜÇÜNCÜ TRANSFERİ

Haris Hajradinovic, Kasımpaşa’nın kış transfer döneminde kadrosuna kattığı üçüncü futbolcu oldu. Kasımpaşa, Mustafa Denizli’nin raporu doğrultusunda daha önce Sarpsborg takımından 20 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu Tobias Heintz ve Stuttgart 23 Yaş Altı takımında forma giyen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Azad Toptik ile de sözleşme imzalamıştı.

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