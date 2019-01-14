Son dakika Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş transfer haberleri: Listede hangi isimler var?

Fenerbahçe, takımdaki forvetlerin performansından memnun olmadığı için Khouma Babacar’ı transfer listesine kattı. Galatasaray’ın Teji Savanier için Nimes kulübünün kapısını ciddi bir teklifle çaldığı öne sürüldü. Beşiktaş’tan ayrılacak olan Babel’in yerine Kopenhag’da forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Viktor Fischer için nabız yokluyor. İşte üç büyüklerden transfer haberleri…

FENERBAHÇE’DE BABACAR HAREKATI

Islam Slimani, Roberto Soldado ve Michael Frey’in performansından memnun olmayan deneyimli teknik direktör Ersun Yanal, kış transfer döneminde forvete takviye yapmak istiyor.

Forvet için çalışmalarını hızlandıran ​Fenerbahçe yönetimi İtalyan ekibi Sassuolo’da mutsuz olan Senegalli Khouma Babacar’ı listeye aldı. Sarı lacivertli ekip 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için takımıyla görüşmelere başladı.2018-19 sezonunda şu ana kadar 19 resmi maçta görev yapan 25 yaşındaki santrfor, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 5 kez havalandırırken, 3 golün de pasını verdi.

BEŞİKTAŞ BABEL’İN VELİAHTINI BULDU

Ryan Babel’le yollarını ayıran Beşiktaş acele bir şekilde alternatif isimlere yönelmeye başladı.

Gelen haberlere göre siyah-beyazlı kulübün radarına giren ilk ismin ise Danimarka ekibi Kopenhag’da forma giyen Viktor Fischer olduğu öğrenildi. Hatta yönetimin temaslara bile başlayıp 24 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Sören Lerby ile masaya oturduğu bildirildi. Beşiktaş’ın bu görüşmede oyuncunun istekleri ve maliyeti ile ilgili bilgi aldığı kaydedilirken, Fischer cephesinin birkaç gün içinde dönüş yapacağı ifade edildi.

GALATASARAY TEJİ SAVANİER’İ İSTİYOR

Galatasaray ile ilgili Fransız basınından bomba bir transfer iddiası geldi. GAalatasarayi Teji Savanier için Nimes kulübünün kapısını ciddi bir teklifle çaldığı öne sürüldü