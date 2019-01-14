Son dakika | Ankaragücü’nde Bektaş dönemi sona erdi, işte yeni teknik direktör!

MKE Ankaragücü, teknik direktör Bayram Bektaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Başkent temsilcisinde göreve Mustafa Kaplan getirildi.

Ankaragücü, sezona teknik direktör İsmail Kartal ile başlarken Kartal’ın yerine ilk yarının son haftasında Bayram Bektaş getirildi. Antalya kampına Bektaş ile giden sarı-lacivertli kulüp, genç teknik adamla fikir ayrılığı yaşanması nedeniyle yolarını ayırdı ve göreve kulüpte önceden de görevler almış Mustafa Kaplan’ı getirdi.

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Başkan Yiğiner, yeni teknik direktörün Mustafa Kaplan olduğunu ifade ederek, “Bayram hocamızla anlaşarak sözleşmeyi feshettik. Kısa bir süre önce izleme ekibinin başına gelen Mustafa Kaplan’ı teknik direktör olarak görevlendirdik. Bundan sonra takımımız Kaplan’a emanet.” diye konuştu.

İsmail Kartal’ın görevden alınmasından sonra takımın başına geçen Bektaş, kulübün transfer yasağının hala kalkmaması ve istenilen transferlerin yapılamaması sebebiyle istifa kararı almıştı. Başkan Yiğiner ile Ankara’da bir araya gelen 44 yaşındaki teknik adamın bu kararında bir değişiklik olmadı.

Ankara ekibi, Spor Toto Süper Lig’de 12’nci sırada bulunurken, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.