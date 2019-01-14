Boluspor Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? Son 16 turu ilk maçı!

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor Galatasaray’ı ağırlıyor. Süper Lig ikinci yarısı başlamadan önce Galatasaray Türkiye Kupası maçı ile izlemek isteyen taraftarlar maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Boluspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BOLUSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 15 Ocak Boluspor ile karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadı’nda saat 19.50’de başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Bu karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY BOLU’DA COŞKUYLA KARŞILANDI

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması için Bolu'ya gelen Galatasaray, taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı.

Galatasaray, yarın Boluspor'la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması için Bolu'ya geldi. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçını Boluspor'la yapacak olan sarı-kırmızı ekip, Paşaköy Mahallesi'nde bulunan bir otele giriş yaptı.

Galatasaray'ın giriş yapacağı otelin önüne saatler öncesinden gelen taraftarlar, takım otobüsünün görünmesiyle birlikte meşalelerini yakarak takımlarına tezahüratta bulundu. Geniş güvenlik önleminin alındığı otel çevresinde, fotoğraf çekebilmek için otel girişinde izdiham oluşturan taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim'e çiçek verdi. Galatasaray, yarın saat 19.50'de Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Boluspor'la karşı karşıya gelecek.

BOLUSPOR GALATASARAY MAÇINA HAZIR

Spor Toto 1’inci Lig ekibi Boluspor, Galatasaray ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Biz her zaman oynadığımız gibi takım halinde savunma yapıp, takım halinde hücum edeceğiz. İki etaplı bir maç. İkinci maç için avantaj elde etmek istiyoruz. Rakibimizden çekinmiyoruz” dedi.

Spor Toto 1’inci Lig ekibi Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kırmızı-beyazlılar taktik ve kondisyon ağırlıklı çalıştı. Antrenman öncesi Galatasaray maçı ile ilgili açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “İyi bir sonuç bekliyoruz herkes gibi. Hazırlık kampını yeni bitirdik. Orada bir hazırlık maçı oynadık. Bu maçın provası gibi bir maç yaptık. Buraya geldik. Oradaki hava şartları farklıydı, buradaki daha farklı. İlk maç için elimizden geldiğince iyi bir sonuç alıp, ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. Kupa bizim hep hayalimizdi. Ama Galatarasay’ı elersek hedefimiz de olabilir. Onun için de inşallah önemli bir avantaj yakalarız” dedi.