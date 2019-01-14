SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Öğretmen atamasında ‘sözlü mülakat’ isyanı!
Sharapova’dan Avustralya Açık’a hızlı başlangıç
Diğer Sporlar

Sharapova’dan Avustralya Açık’a hızlı başlangıç

Erkekler dünya sıralamasının 97. basamağındaki Opelka'nın 3-1 yendiği 9 numaralı seribaşı Isner, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na ilk turda veda etti. Erkeklerin 2 numaralı seribaşı Nadal ve kadınların 2 numaralı seribaşı Kerber, adlarını 2. tura yazdırdı. 2008 şampiyonu Sharapova, ilk turda karşılaştığı Dart'ı set vermeden geçti.

14 Ocak 2019 11:53

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta erkeklerin 9 numaralı seribaşı John Isner, ilk turda elendi. Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler ilk tur mücadelesinde, ABD’li John Isner ile dünya sıralamasının 97. basamağındaki vatandaşı Reilly Opelka karşılaştı. 21 yaşındaki Opelka, 3 saat süren maçı 7-6, 7-6, 6-7 ve 7-6’lık setlerle 3-1 kazanarak 2. tur biletini aldı. Tek kadınlar ilk tur maçında turnuvanın 2008 yılındaki şampiyonu Rus tenisçi Maria Sharapova, İngiliz rakibi Harriet Dart’ı set vermeden geçti.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı ve 2009 şampiyonu Rafael Nadal, dünya 237 numarası James Duckworth’ü 6-4, 6-3 ve 7-5’lik setlerle 3-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi.

Erkeklerin 5 numaralı seribaşı Kevin Anderson, dünya 42’ncisi Adrian Mannarino karşısında ilk iki sette zorlansa da korttan 3-1 (6-3, 5-7, 6-2, 6-1) galip ayrıldı.

10 numaralı seribaşı Karen Khachanov, Peter Gojowczyk’i, 14 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas da Matteo Berrettini’yi 3-1 yenerek tur atladı.

11 Ocak 2019 İspanya'da tenise şike bulaştı! İspanya'da bir bahis çetesinin üyeleri tenis müsabakalarına şike bulaştırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 28'i profesyonel sporcu olmak üzere 83 kişinin dahil olduğu çeteden 15 kişi gözaltına alındı, 68 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İlgili Haberi Oku

SHARAPOVA’DAN HIZLI BAŞLANGIÇ

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı ve 2016 şampiyonu Angelique Kerber, ilk turda karşılaştığı dünya 92 numarası Polona Hercog’a 6-2’lik setlerle 2-0 üstünlük kurdu.

5 numaralı seribaşı Sloane Stephens, dünya sıralamasının 93. basamağındaki Taylor Townsend’i 6-4 ve 6-2’lik setlerle 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Kadınların 9 numaralı seribaşı Kiki Bertens, Alison Riske’yi, 11 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ise Anna Kalinskaya’yı 2-0 ile geçerek yoluna devam etti.

14 Ocak 2019 Lionel Messi 400`ler kulübünde Barcelona'nın Eibar'ı 3-0 yendiği maçta bir gol atan Katalan ekibinin Arjantinli futbolcusu Messi, La Liga'da 400. golünü kaydetti. İlgili Haberi Oku

2008 şampiyonu Maria Sharapova da Harriet Dart’ı oyun vermeden mağlup ederek turnuvaya hızlı bir başlangıç yaptı.

Son güncelleme 11:53 | 14 Ocak 2019
Avustralya açık Isner kerber Nadal Sharapova
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR