Sharapova’dan Avustralya Açık’a hızlı başlangıç

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta erkeklerin 9 numaralı seribaşı John Isner, ilk turda elendi. Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler ilk tur mücadelesinde, ABD’li John Isner ile dünya sıralamasının 97. basamağındaki vatandaşı Reilly Opelka karşılaştı. 21 yaşındaki Opelka, 3 saat süren maçı 7-6, 7-6, 6-7 ve 7-6’lık setlerle 3-1 kazanarak 2. tur biletini aldı. Tek kadınlar ilk tur maçında turnuvanın 2008 yılındaki şampiyonu Rus tenisçi Maria Sharapova, İngiliz rakibi Harriet Dart’ı set vermeden geçti.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı ve 2009 şampiyonu Rafael Nadal, dünya 237 numarası James Duckworth’ü 6-4, 6-3 ve 7-5’lik setlerle 3-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi.

Erkeklerin 5 numaralı seribaşı Kevin Anderson, dünya 42’ncisi Adrian Mannarino karşısında ilk iki sette zorlansa da korttan 3-1 (6-3, 5-7, 6-2, 6-1) galip ayrıldı.

10 numaralı seribaşı Karen Khachanov, Peter Gojowczyk’i, 14 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas da Matteo Berrettini’yi 3-1 yenerek tur atladı.

İspanya'da tenise şike bulaştı! İspanya'da bir bahis çetesinin üyeleri tenis müsabakalarına şike bulaştırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 28'i profesyonel sporcu olmak üzere 83 kişinin dahil olduğu çeteden 15 kişi gözaltına alındı, 68 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İlgili Haberi Oku

SHARAPOVA’DAN HIZLI BAŞLANGIÇ

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı ve 2016 şampiyonu Angelique Kerber, ilk turda karşılaştığı dünya 92 numarası Polona Hercog’a 6-2’lik setlerle 2-0 üstünlük kurdu.

5 numaralı seribaşı Sloane Stephens, dünya sıralamasının 93. basamağındaki Taylor Townsend’i 6-4 ve 6-2’lik setlerle 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Kadınların 9 numaralı seribaşı Kiki Bertens, Alison Riske’yi, 11 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ise Anna Kalinskaya’yı 2-0 ile geçerek yoluna devam etti.

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2008 şampiyonu Maria Sharapova da Harriet Dart’ı oyun vermeden mağlup ederek turnuvaya hızlı bir başlangıç yaptı.