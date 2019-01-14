Serdar Ali Çelikler’den Galatasaray Alan flörtü ile ilgili flaş iddia! ‘Transferin önündeki en büyük engel…’

Devre arasında kadrosuna forvet takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da, listenin başında Çin ekibi Guangzhou Evergrande’de forma giyen Alan Carvalho’yu aldı. Uzun süredir Brezilyalı golcü ile temaslarını sürdüren Galatasaray’ın, Alan’a neden imza attıramadığı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Galatasaray’ın Alan transferinde imza parasına takıldığını belirtti.

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Serdar Ali Çelikler’in bugün yazdığı ‘Galatasaray’da Alan gerçekleri’ başlıklı yazısında konu ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Ne sebeple olursa olsun santrfor transferinin hala yapılamamış olması “Terim’in idari ve sportif arkadaşları”nın eksi hanesine yazar.

Gelelim adeta “Gelecek ve sihirli değneği ile kurtaracak” diye beklenilen Alan’ın transfer gerçeklerine. Brezilyalı oyuncu, Çin kulübünden yıllık 6 milyon Euro kazanıyor ve 1 yıl daha kontratı var. Çin kulübü, “Bu yılın 2. yarısı ve gelecek yılın 6 milyon Euro’luk alacağını bonservisine sayalım git” diyor. Oyuncu da Galatasaray’dan yıllık 4 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma istiyor. Galatasaray yılda 4 milyon Euro’yu kabul etmiş gözükse de açmaz oyuncunun istediği imza parasında..

Alan, ben 9 milyon Euro bırakacağım; (3 milyon Euro bu yılın 2. yarısından 6 milyon Euro gelecek yıldan) bunun 6 milyon’unu siz verin diyor. Galatasaray bu bedeli fazla buluyor. Şu anda oyuncu kaynaklarından bana gelen bilgiye göre Alan, Galatasaray’dan yıllık 4 milyon Euro’dan 3+1 yıl kontrat ve 4 milyon Euro da imza parası istiyor. Bir takım pazarlıklara rağmen oyuncu imza parasında 3.5 milyon Euro’dan aşağı henüz inmemiş. Bu da yıllık 4 net isteyen oyuncunun maliyetini artırıyor. Galatasaray’ı biraz engelleyen durum bu. Bu direnci kırmak adına transfer satrancı oynayan Galatasaray da başka oyuncularla görüşüyor. Satrancın sonu ne olacak belli değil. Ama Alan’ın “imza parası” ısrarı şu anda transferin önündeki en büyük engel…”

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