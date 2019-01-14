Rümeysa Ökdem 25 yıllık rekoru kırdı

Atletizmde İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Salon Olimpik Deneme müsabakalarında Rümeysa Ökdem, yüksek atlamada 25 yıllık Türkiye rekorunu kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu’ndaki müsabakalarda, bir Türkiye rekoru kırılırken, birçok atlet de en iyi derecesini geliştirdi. Geçen yıl Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası’nda finali kılpayı kaçıran Bursalı atlet Rümeysa Ökdem, 1,82 atlayarak salondaki en iyi derecesini 7 santimetre geliştirdi ve 1994’ten kalan 20 yaş altı kadınlar Türkiye salon rekorunu kırdı.

Bu dalda eski rekor, 1994 yılının 20 Şubat günü Atina’daki Balkan Salon Şampiyonası’nda yarışan Gülsün Durak tarafından 1,81’lik dereceyle yapılmıştı.

SANİYENİN BEŞTE BİRİ FARKLA REKORU KAÇIRDI

Rekor derecesi dışında en çok dikkat çeken performanslardan bir başkası yine Bursa bölgesinden Berke Akçam'dan geldi. Geçen yıl 400 engellideki gelişimiyle dikkat çeken Akçam, 60 metre engellide 7.90 koşarken, Serhat Bulut'a ait 7.85'lik Türkiye U18 salon rekoruna çok yaklaştı. Akçam, saniyenin yüzde beşi (0.05) farkla rekoru kaçırdı.

Gülle atmada üç hafta önce U18 rekorunu 5 kiloluk gülleyle 19.75'e yükselten Melih Yersel, bu kez 6 kiloluk gençler güllesiyle 17.47 attı ve PB (kişisel en iyi) gerçekleştirdi.

60 metre büyük erkeklerde Kayhan Özer 6.86 ile galip gelirken, üç adımda Mert Çiçek 15.89 ile salondaki en iyisini atladı. 60 metre engellide ise Türkiye rekortmeni Mikdat Sevler, 7.98 ile 8 saniyenin altında bir performansla sezonu açtı.