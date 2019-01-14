Mesut Özil Amine Gülşe ile nişanlandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’da forma giyen Mesut Özil sevgilisi Amine Gülşe ile nişanlandığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, Türk kökenli İsveçli manken Amine Gülşe ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Mesut Özil ile evlilik yolunda ilk adımı attı. İkili nişan fotoğrafını sosyal medya hesaplarından “Allah'ın izniyle sonsuza dek” notuyla paylaştı. Mesut ve Amine Gülşe’nin takipçilerinin beğeni yağmuruna tuttuğu fotoğrafın altına tebrik mesajları yağdı.