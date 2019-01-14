Maral Büyüksaraç kimdir? Maral Büyüksaraç kaç yaşında?

Maral Büyüksaraç İnstagram paylaşımları ve dizi – sinema oyunculuğu ile tanınıyor. Emekli büyükelçi ve eski siyaset adamı Olgun Büyüksaraç’ın oğlu Mazhar Büyüksaraç’ın torunu Maral Büyüksaraç merak ediliyor. İşte Maral Büyüksaraç kimdir? Meral Büyüksaraç kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtı…

MARAL BÜYÜKSARAÇ KİMDİR?

Maral Büyüksaraç 28 aralık 1996, Muğla’da doğdu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Maral Büyüksaraç, emekli büyükelçi ve eski siyaset adamı Olgun Büyüksaraç’ın oğlu Mazhar Büyüksaraç’ın torunudur. Mete Büyüksaraç’ın da kızıdır.

Annesi Alman asıllı piyanist olduğu için çocukluğunu İtalya, Almanya ve ABD gibi yabancı ülkelerde geçirdi. İl ve orta öğrenimini Cihangir’de tamamlayan Maral Büyüksaraç, liseyi Beyoğlu Lise’sinde tamamladı. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü okudu. New York’taki EC dil okulunu bitirdi ve ayrıca Mannes Müzik Koleji’nde (Mannes College The New School for Music) eğitim gördü. 1996 yılında Umur Bugay imzalı Bizimkiler dizisiyle televizyon dünyasına giriş yaptı, ayrıca birçok tiyatro oyunu ve reklam filminde oynadı.

2011 yapımı Ay Büyürken Uyuyamam filmiyle 2011 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Televizyon Ödülleri Gecesinde Cahide Sonku Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülünü 15 yaşında Meral Okay’ın elinden alan oyuncu, aynı filmle Ortadoğu Teknik Üniversitesi Türkan Şoray Geleceğin ve Şimdinin En iyi Oyuncusu ödülünüde Türkan Şoray’ın elinden almıştı.

Özgecan Aslan cinayetinin beyazperdeye taşındığı, Antalya Film Festivali’ne aday olan ‘Faint Sound’ filminde Özgecan Aslan’ı oyuncu Maral Büyüksaraç canlandırmıştı.