Son dakika… Galatasaray’ın yeni transferi Marcao İstanbul’a geldi

Galatasaray’ın yeni transferi Marcao İstanbul’a geldi… Portekiz’in Chaves takımından transfer edilen 23 yaşındaki Brezilyalı stoperi taşıyan uçak saat 23:55’de Atatürk Havalimanı’na indi.

Portekiz’in başkenti Lizbon’dan Türk Hava Yolları’na ait uçakla Atatürk Havalimanı’na gelen Marcao’yu, sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı. Az sayıda Galatasaray taraftarının beklediği 22 yaşındaki oyuncu, tezahüratlar eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Sarı-Kırmızılı takım geçtiğimiz günlerde Marcao transferini resmen açıklamıştı. Yeni transfer dün akşam Chaves ile son maçına çıkmış ve penaltı kaçırmıştı. Bu sezon Chaves formasıyla 17’si lig olmak üzere 24 resmi maçta görev alan 22 yaşındaki oyuncu 3 gol kaydetti. Sarı kırmızılıların geçtiğimiz günlerde transferini KAP’a bildirdiği Marcao’nun Türkiye’de sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

Galatasaray’ın yeni transferi Marcao’nun Chaves kulübüne veda mesajı:

"Beni çok iyi karşılayan, çok güzel günler geçirdiğim bu kulüp için son maçıma çıkıyorum. Tanrı hepinizi korusun."

Galatasaray transferi böyle duyurdu:

“Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır. 22 yaşındaki sol ayaklı stoper Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao) ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray'ın bu transfer için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.