Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: ‘Aatif’ı düşünmüyor değiliz…’

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’da Başkan Mecnun Otyakmaz, transfer hakkında açıklamalarda bulundu. TRT Spor’a konuşan Otyakmaz, Fenerbahçe’de sezon başında kadro dışı bırakılan ve geçtiğimiz günlerde affedilen eski futbolcuları Aatif Chahechouhe ile ilgilendiklerini belirtti.

Sivasspor Başkanı, transfer hakkında “Aatif’ı düşünmüyor değiliz. Taraftarların da istediği bir isim. Robinho sonrası merhem olabilir. Ama 6 aydır oynamamış bir futbolcu. Fenerbahçe’den de aldığı maaş yüksek. Transfer için Fenerbahçe ile bir anlaşma yapmamız lazım. Belki ikinci yarı oynatacaklar, onu da bilmiyoruz. Aatif olabilir ama kesin bir şey diyemem” diye konuştu.

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