Cristiano Ronaldo malikanesini 645 bin pound (4 milyon 600 bin TL) zarara sattı ama…

SKOR DIŞ HABERLER Sezon başında Real Madrid’den Juventus’a transfer olarak adından söz ettiren Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, İngiltere ile olan son bağını da zarar da etse kopardı. Cheshire’da 2008 yılında 3 milyon 895 bin pound (27 milyon 600 bin TL) ödeyerek satın aldığı lüks malikanesini 3 milyon 250 bin pound (23 milyon TL) fiyata satan Cristiano Ronaldo 645 bin pound (4 milyon 600 bin TL) zarar etti.

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Ancak Cristiano Ronaldo için bu zararı karşılamak, pek de zor olmayacak. Sezon başında geldiği Juventus ile haftalık 510 bin pound (3 milyon 620 bin TL) kazanan Cristiano Ronaldo, evinde ettiği zararı 10 günün altında bir zamanda geri kazanacak. Üstelik bu sadece Portekizli yıldızın Juventus’tan aldığı maaş olacak. Cristiano Ronaldo’nun reklam ve sponsorluk gelirleri de bu rakama eklendiğinde zararı karşılama süresi de kısalacak.

MALİKANEDE BİR FUTBOLCUNUN ARADIĞI HER ŞEY VAR

Cristiano Ronaldo’nun zararı göze alarak sattığı lüks malikanesinde beş yatak odası, geniş bir salon, büyük bir mutfak, misafirleri ağırlamak için yemek odası, sinema ve medya süiti, hem küvet hem de duş kabini olan üç banyo, iki giyinme odası, geniş bir bahçe ve manzaralı teras buluyor. Ayrıca futbolcuların bireysel antrenman yapabilecekleri özel fitness salonu, kapalı yüzme havuzu, jakuzi yer alıyor.

Geçtiğimiz Aralık ayının ortalarında Portekizli yıldız tarafından satılığa çıkarılan lüks malikane, oldukça kısa bir sürede yeni sahibini buldu. Cristiano Ronaldo’nun, satış sözleşmesini imzaladığı ve artık malikanenin yeni sahiplerini beklediği öğrenildi.

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Cristiano Ronaldo, Manchester’da aldığı ilk mülk olan malikanede 1 yıldan az bir süre yaşadıktan sonra 2009 yılında İspanyol devi Real Madrid’in yolunu tutmuştu. Yaklaşık 10 yıl Real Madrid’de oynayan Portekizli dünya yıldızı, bu sezon başında Juventus’a imza atmıştı.