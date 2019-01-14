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Cedi Osman durdurulamıyor!
NBA

Cedi Osman durdurulamıyor!

NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Los Angeles Lakers deplasmanında adeta tutulamadı. Cedi, parkede kaldığı 42 dakikada 20 sayı, 8 ribaund ve 1 de asistle oyandı.

14 Ocak 2019 10:19

NBA'da Cleveland Cavaliers, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 101-95'lik skorla geçerken, mücadeleye ise milli basketbolcu Cedi Osman damga vurdu.

42 dakika ile parkede en çok süre alan oyuncu olan Cedi, performansıyla da adeta göz doldurdu. Zorlu mücadelede bulduğu 20 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olan Cedi, 8 ribaund, 1 asist, 2 de top çalma ile oynadı.

Mücadelede 6 kez üçlük çizgisine gelen Cedi, bu atışların 2'sinde başarılı oldu.

NBA'da günün diğer sonuçları ise şu şekilde:

Orlando Magic-Houston Rockets: 116-109

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 114-119

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 116-113

L.A. Lakers-Cleveland Cavaliers: 95-101

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Son güncelleme 10:19 | 14 Ocak 2019
Cedi Osman NBA
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