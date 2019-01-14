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CANLI YAYIN: Manchester City Wolves maçı canlı izle! Premier Lig’de 22. hafta maçı…
İngiltere Premier Lig

CANLI YAYIN: Manchester City Wolves maçı canlı izle! Premier Lig’de 22. hafta maçı…

Manchester City Wolves, İngiltere Premier League’de 22. haftada maçında birbirileriyle mücadele ediyor. Manchester City kazanarak puan farkını korumak istiyor. Futbol severler zorlu maç hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istiyor. İşte Manchester City Wolves maçı canlı yayın bağlantısı...

14 Ocak 2019 21:49

Manchester City Wolves İngiltere Liginin 22. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı 21 karşılaşmada 16 galibiyet alarak yoluna şampiyonluk iddiası ile devam eden Manchester City Wolves karşısında da sürpriz yaşamak istemiyor. Lige büyük umutlarla başlayan fakat 21 maçta 8 galibiyet almayı başarabilen Wolves ise güçlü rakibini deplasmanda yenerek büyük sürpriz yapmak istiyor. Manchester City Wolves maçını kaçırmak istemeyenler için S Sports canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

WOLVES MANCHESTER CİTY CANLI İZLE

MANCHESTER CİTY WOLVES MAÇI HANGİ KANALDA?

14 Ocak Pazartesi günü oynanacak ve saat 23:00’da başlayacak mücadele S Sports'dan canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 21:49 | 14 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
Yeni Malatyaspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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