CANLI YAYIN: Manchester City Wolves maçı canlı izle! Premier Lig’de 22. hafta maçı…

Manchester City Wolves İngiltere Liginin 22. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı 21 karşılaşmada 16 galibiyet alarak yoluna şampiyonluk iddiası ile devam eden Manchester City Wolves karşısında da sürpriz yaşamak istemiyor. Lige büyük umutlarla başlayan fakat 21 maçta 8 galibiyet almayı başarabilen Wolves ise güçlü rakibini deplasmanda yenerek büyük sürpriz yapmak istiyor. Manchester City Wolves maçını kaçırmak istemeyenler için S Sports canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

WOLVES MANCHESTER CİTY CANLI İZLE

MANCHESTER CİTY WOLVES MAÇI HANGİ KANALDA?

14 Ocak Pazartesi günü oynanacak ve saat 23:00’da başlayacak mücadele S Sports'dan canlı yayınlanacak.