Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş transferi Muhayer Oktay transfer gerçekleşti mi?

Beşiktaş transfer gündeminde yer alan Muhayer Oktay taraftarların merak konusu oldu. Peki Beşiktaş’ın istediği Muhayer Oktay transferi gerçekleşti mi? Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında? İşte Muhayer Oktay’ın kariyeri…

MUHAYER OKTAY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

28 Nisan 1999 Almanya Hagen doğumlu olan orta saha oyuncusu 1.75 boyunda ve iki ayağını da kullanabiliyor. Fortuna Düsseldorf alt yapısında forma giyen 19 yaşındaki oyuncu geçen sezon Fortuna U19 takımında çıktığı 28 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çekti ve Fortuna Düsseldorf 2 takımına yükseldi.

Türkiye U18, U19 ve U21 formalarını toplamda 24 kez giyer Muhayer Oktay 6 gol atma başarısı gösterdi.

Fortuna Düsseldorf ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Muhaber Oktay’ın güncel piyasa değeri 75 bin Euro…

MUHAYER OKTAY BEŞİKTAŞ’A TRANSFER OLDU MU?

Beşiktaş’ın Göztepe’nin gündemine de gelen Muhayer Oktay transferini bitirdiği iddia ediliyor. Beşiktaş, Muhayer için Alman ekibi Fortuna Düsseldorf II’ye 210 bin euro yetiştirme bedeli ödeyecek. 19 yaşındaki oyuncuya ise 8 bin euro maaş verilecek.