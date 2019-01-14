Beşiktaş Dinamo Zagreb hazırlık maçı iptal edildi! BJK Dinamo Zagreb maçı neden iptal edildi?

Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Antalya’da devam ederken daha önce açıklanan hazırlık maçı programı içerisindeki Dinamo Zagreb maçı iptal edildi. Cuma günü oynanaması beklenen Beşiktaş Greuther Fürth maçı da aşırı yağış nedeni ile iptal edilmişti. Peki Beşiktaş Dinamo Zagreb hazırlık maçı neden iptal edildi?

BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB MAÇI İPTAL EDİLDİ

Antalya kampı programında yer alan 3 hazırlık karşılaşması arasında yer alan ve bugün oynanması beklenen son hazırlık karşılaşması olan Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı iptal edildi. Karşılaşmanın iptal edilmesi hakkında henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı andan itibaren haberimiz güncellenecektir.