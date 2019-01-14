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Antalyaspor’da kupa maçı hazırlıkları tamamlandı
Antalyaspor

Antalyaspor’da kupa maçı hazırlıkları tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun ilk maçında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

14 Ocak 2019 15:55

Kırmızı-beyazlı takım, Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, maçın taktik provaları üzerinde durdu.

Antrenmana, bir süredir profesyonel takımla çalışan Batuhan Berkay Fındık ve Sergen Yatağan’ın yanı sıra U21 takımından da Bünyamin Balcı ve Cenk Şen de katıldı. Hücum ve savunma provalarının yapıldığı antrenman, serbest şut çalışması ile sona erdi.

Takım, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde toplanarak yarınki kupa maçı için kampa girecek.

Son güncelleme 15:55 | 14 Ocak 2019
Antalyaspor
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