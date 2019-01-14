Akhisarspor´dan çifte transfer

Spor Toto Süper Lig´de cuma günü evinde oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasıyla ikinci yarıda perdeyi açacak olan Akhisarspor transferde atağa kalktı. Yeşil siyahlılar bonservisi Osmanlıspor´da olan ve bu sezonun ilk devresinde Göztepe´ye kiralanan golcü Sokol Cikalleshi ile Trabzonspor´la yollarını ayıran sağ bek Zeki Yavru´yu kadrosuna kattı. Arnavut forvet Cikalleshi´nin lig bitimine kadar yeşil sihaylı formayı terleteceği açıklanırken, Zeki ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Akhisarspor uzun süredir görüşme halinde olduğu Kayserisporlu orta saha Rajko Rotman´la da en kısa sürede mukavele yapacak.

Türkiye´deki kariyerine 2015-2016 sezonunda Medipol Başakşehir´de başlayan Cikalleshi, 2016-2017´nin ikinci yarısında Akhisarspor´a kiralandı. Ege temsilcisinde 16 resmi maça çıkan 28 yaşındaki forvet 7 gol attı. Osmanlıspor ve Göztepe´de de oynayan Cikalleshi 27 defa Arnavutluk A Milli Takım formasını giydi. Trabzonspor´un altyapısından yetişen 27 yaşındaki Zeki ise Trabzon Karadenizspor, 1461 Trabzon, Kayserispor ve Gençlerbirliği´nde görev yaptı. Zeki bu sezon bordo mavili ekipte sadece 1 Süper Lig maçına çıktı.