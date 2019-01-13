Vagner Love’dan olay yaratan röportaj!

Beşiktaş’ın kadro dışı bıraktığı golcü oyuncu Vagner Love, ülkesinde Radio Bandeirantes’e özel açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş’ın kendisine 5 aylık borcu olduğunu tekrarladı. Brezilyalı yıldız, alacağını alamaması halinde FIFA’ya da gidebileceğini ifade ederken çarpıcı ifadeler kullandı.

‘Corinthians istedi…’

Görüştüğü kulübü belirten Vagner Love, “Corinthians beni isteyen tek takım oldu. Orada çok güzel anılarım olmuştu. Bu sezon da şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi olacak. Eğer Brezilya’ya dönersem Corinthians’ın şampiyon olmasına yardımcı olmak isterim” dedi. Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu`ndan transfer açıklamaları Beşiktaş Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e açıklamalarda bulunurken transfer gündemini de değerlendirdi. Mahmutyazıcıoğlu, Ryan Babel'in Fulham'a 6 aylığına 2 milyon Euro karşılığında kiralandığını açıkladı. İlgili Haberi Oku Beşiktaş’ın kendisine borcu olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, ”Beşiktaş’ın bana 5 aylık borcu var. Ay sonunda 6 olacak… Bu sorun hala çözülemediği için transfer görüşmeleri yapamıyorum. Daha 1.5 yıllık kontratım var. Ben tüm kurallara uyuyorum. Antrenmana çık diyorlar, çıkıyorum. Benim içim rahat çünkü FIFA, bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Eğer bana ödeme yapmazlarsa FIFA’ya giderim” diye konuştu.

‘Beşiktaş’ın karakterine uymuyor’

Love, Şenol Güneş ile diyaloğunu da, “Şenol Güneş ile konuştuk ve bana diğer oyuncuları tercih ettiğini söyledi. Türkiye’de gol kralı oldum, 2018’de de Beşiktaş’a geldim. Her şeyin iyi olacağını düşünmüştüm ama malesef öyle gitmedi. Teknik direktörümüz artık beni düşünmediğini ve kulüp bakmamı söyledi. Ben de ona eğer paramı verirseniz hayatımı sürdürmeye devam ederim dedim. Bana yapılan şeyler, Beşiktaş’ın karakterine uymuyor” şeklinde aktardı. Son dakika! Beşiktaş Vagner Love hakkında disiplin süreci başlattı! Beşiktaş, kadro dışı bırakılan Vagner Love'ın verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle Brezilyalı golcü hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıkladı. İlgili Haberi Oku