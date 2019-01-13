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TVF’den Neslihan Demir Güler’e danışmanlık görevi
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TVF’den Neslihan Demir Güler’e danışmanlık görevi

Milli takımlarda uzun yıllar görev alan ve Mayıs 2018'de kariyerine nokta koyan Neslihan Demir Güler, TVF danışmanı oldu.

13 Ocak 2019 20:16

Türkiye Voleybol Federasyonu’nda (TVF), eski milli oyuncu Neslihan Demir Güler, danışmanlık görevine getirildi. Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Mehmet Akif Üstündağ, uzun yıllar voleybol oynamış, Türkiye’yi Avrupa ile dünyada başarıyla temsil etmiş ancak aktif spor kariyeri noktalamış eski sporcuları, teknik ve idari görevler vererek camiaya yeniden kazandırmak istediklerini vurguladı.

Neslihan Demir Güler’in Türk voleybolunun sembol oyuncularından olduğunu belirten Üstündağ, “Voleybol kariyeri başarılarla dolu Neslihan’ın, federasyon danışmanlığı görevini de en iyi şekilde yapacağından eminiz. Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı. 12 Ocak 2019 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde olay! Küfürlü tezahüratlar nedeniyle 2'nci set oynanırken yarıda kalan Beşiktaş - Fenerbahçe Opet mücadelesi, kaldığı yerden tekrar başladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:16 | 13 Ocak 2019
Neslihan Demir Güler Türkiye Voleybol Federasyonu tvf voleybol
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