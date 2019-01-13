Son dakika! Spor Toto Süper Lig’de flaş ayrılık iddiası!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde Bein Sports’un haberine göre Teknik Direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı. İsmail Kartal’ın görevden alınmasıyla Başkent kulübünün yolunu tutan Bayram Bektaş, 9 Aralık’ta 15. hafta sonunda, sezona başladığı Göztepe’den ayrılmak durumunda kalmıştı.

Bektaş, 19 Aralık’ta ise MKE Ankaragücü’ne imza atıp 17. hafta maçında sahasında konuk ettiği eski takımı Göztepe’ye 3-0 mağlup olmuştu. Bayram Bektaş böylece Başkent ekibinde yalnızca bir resmi maça çıkabildi ve kulübü 26 gün çalıştırabildi.

Transfer yapılamayınca…

Bein Sports’un flaş ayrılık haberinin ardından DHA da konuyla ilgili aboneleriyle bir haber paylaştı. Haber göre Bektaş, MKE Ankaragücü ile yol ayrımına geldi. Kulübün transfer yasağının hala kalkmaması ve istenilen transferlerin yapılamaması sebebiyle istifa noktasına gelen Bektaş, Başkan Mehmet Yiğiner ile yarın (14 Ocak Pazartesi) Ankara’da bir araya gelecek. Bu görüşmede 44 yaşındaki teknik adamın geleceği masaya yatırılacak.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise Teknik Direktör Bektaş’ın transfer tahtasının açılmaması nedeniyle zorlandığını kendisine ilettiğini belirterek, “Şu an için herhangi bir istifa söz konusu değil. Transfer yapılamadığı için hocamız zorlandığını iletti. Yarın kendisiyle görüşeceğiz. Görüşmeden sonra teknik direktörümüzün durumu netleşir” dedi.

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