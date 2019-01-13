Fenerbahçe son dakika transfer gelişmeleri: Alberth Elis, Fenerbahçe’yi açıkladı! İşte son dakika haberler…

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Alberth Elis, ülke basınına verdiği özel röportajında önemli açıklamalarda bulundu. Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de futbol direktörü Damien Comolli, uzun süredir takip ettiği ve çok beğendiği Emmanuel Dennis için Club Brugge’e kiralama teklifinde bulundu. İşte taraftaların heyecanla beklediği Fenerbahçe transfer haberleri…

MLS ekiplerinden Houston Dynamo forması giyen Alberth Elis, Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı.

”FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR TAKIM, GÖRÜŞÜYORUZ”

Alberth Elis, özel röportajında ‘Fenerbahçe ile görüşüyor musun?' şeklindeki soruyu yanıtladı ve ”Evet, bir teklif var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe çok büyük bir takım, Türkiye liginin de rekabet düzeyinin yüksek olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.

”FENERBAHÇE TARAFTARLARI SOSYAL MEDYA HESABIMI TAKİP EDİYOR”

Türkiye'den taraftarların sosyal medya hesaplarını takip etmeye başladığını söyleyen 22 yaşındaki hücum ouncusu ”Sosyal medya hesabımı birçok Türk takip etmeye başladı. Hepsi bana Fenerbahçe'ye gelmemi söylüyor. Tanrı'ya güveniyorum. Bekleyip göreceğim” dedi.

Genç oyuncu Houston Dynmamo'nın kendisi için bir bonservis belirlediğini ancak kendisinin de Avrupa'ya gitme fırsatını değerlendirmek istediğini dile getirdi.

Golcü oyuncu ‘Türkçe birkaç kelime öğrendin mi?' şeklindeki soruyu ise gülerek ”Hayır, henüz öğrendim” sözleriyle yanıtladı.

Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Alberth Elis geçtiğimiz sezon Houston formasıyla MLS'te 30 maçta 11 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe`de Nabil Dirar`ın yeniden doğuşu! Affedilerek kampa dahil olan 32 yaşındaki futbolcu Nabil Dirar, maç eksiğine rağmen Alkmaar karşısında göz doldurdu. Teknik heyet, Nabil Dirar'a yeni transfer gözüyle bakıyor İlgili Haberi Oku

COMOLLİ EMMANUEL DENNİS’İ İSTİYOR

Slimani, Ayew ve Frey’in formsuzluğu Fenerbahçe’yi hem kanatta hem de ileri uçta oynayabilecek bir oyuncu aramaya iterken Damien Comolli’nin uzun süredir izlediği ve çok beğendiği bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. Bu oyuncu Club Brugge’de forma giyen Emmanuel Dennis…

21 yaşındaki Nijeryalı için Fenerbahçe bir süredir Belçika ekibiyle görüşme halinde…

BEŞİKTAŞ DA EMMANUEL DENNİS’İN PEŞİNDE

Beşiktaş’ın da Dennis’i izlediği hatta teklif yapılmamasına rağmen bu yönde bir düşünce olduğu ancak Larin ve Love gitmeden genç forvetle ilgili bir hamle gelmeyeceği öğrenildi.

Barış Alıcı: `Kendimi burada kanıtlamak istiyorum` E.Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Barış Alıcı, iddialı açıklamalarda bulunarak, kendisini burada kanıtlamak istediğini söyledi. İlgili Haberi Oku TRANSFERDE RAKİP ÇOKTransfer özellikle Fenerbahçe için kolay değil. Çünkü Bayer Leverkusen ve Borussia Monchengladbach başta olmak üzere birkaç Alman kulübü oyuncuyu bonservisiyle almak istiyor ve bu konuda Club Brugge’le ciddi görüşme halindeler. Brugge de yüksek bir bonservis bedeli gelmesi halinde genç yıldız adayını satmaya hazır. Bu yüzden takımlarımız için bu transferin olumlu yönde bitmesi zor görünüyor.FENERBAHÇE DİĞER TRANSFER HABERLERİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Çin takımı Tianjin Teda’dan ayrılan 31 yaşındaki Nijeryalı John Obi Mikel ile anlaşmaya çok yakın. MLS ve Çin’den teklifler alan yıldız oyuncunun Fenerbahçe’ye evet demeye yakın olduğu öğrenildi. Kaynak: Fotomaç

Everton’da forma şansı bulamayan Oumar Niasse Fenerbahçe’nin gündeminde. Senehalli forvetin kanatta da oynayabilecek özellikte olması teknik direktör Ersun Yanal’ın transfere olumlu yaklaşmasını sağlıyor. Kaynak: Fotomaç

Schalke 04’te gözden çıkarılan Yevhen Konoplyanka Fenerbahçe’nin radarında. Fenerbahçe’nin kiralama teklifini beklemeye alan Schalke yönetimi bonservisiyle satın almak isteyen bir kulüp bulunmazsa Fenerbahçe’nin teklifini değerlendirecek. Kaynak: Fotomaç