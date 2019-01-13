Son dakika! Beşiktaş Vagner Love hakkında disiplin süreci başlattı!

Spor Toto Süper Lig’de ikinci devre hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Vagner Love hakkında bir açıklama yapıldı. Love’ın ülkesinde verdiği bir röportajda kullandığı ifadelerin ardından Beşiktaş oyuncu hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada,

“Kadro dışı bırakılan sözleşmeli oyuncu Vagner Love'un, kulübümüzün bilgisi dışında röportaj vermesi ve söz konusu röportajda kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında disiplin süreci başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK”

ifadelerine yer verildi.

Vagner Love kulüp hakkında, “Teknik direktörümüz artık beni düşünmediğini ve kulüp bakmamı söyledi. Ben de ona eğer paramı verirseniz hayatımı sürdürmeye devam ederim dedim. Bana yapılan şeyler, Beşiktaş’ın karakterine uymuyor” ifadelerini kullanmış ve alacaklarını tahsil edemezse FIFA’ya gideceğini açıklamıştı. Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu`ndan transfer açıklamaları Beşiktaş Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e açıklamalarda bulunurken transfer gündemini de değerlendirdi. Mahmutyazıcıoğlu, Ryan Babel'in Fulham'a 6 aylığına 2 milyon Euro karşılığında kiralandığını açıkladı. İlgili Haberi Oku