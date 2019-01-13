Son dakika Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe transfer haberleri: 3 büyüklerin transfer gündeminde kimler var?

Galatasaray transfer listesinde üst sıralarda yer alan Ivan Angulo transferi için en büyük rakibi olarak Fenerbahçe gösteriliyor. Fenerbahçe’nin Houston Dynamo’dan transfer etmek istediği genç golcü Alberth Elis, ülkesi Honduras’ta verdiği özel röportajda Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yaptığını açıkladı. Beşiktaş’ın PSG'den Eric Choupo-Moting'i istediği öne sürüldü. İşte Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray son transfer haberleri…

GALATASARAY’A KOLOMBİYA’LI YILDIZ ADAYI

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir transfer için daha karşı karşıya geldiği iddia ediliyor. Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'a satan Galatasaray, kanat bölgesine takviye için de çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan bu yaz ileriye dönük birçok transfere imza atan Fenerbahçe de genç futbolcuları radarında tutmaya devam ediyor. Bu bağlamda iki kulüp, 19 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Ivan Angulo'yu takibe aldı! Kolombiya basınından El Vbar'ın haberine göre kariyerini Envigado'da sürdüren genç futbolcuyu Fenerbahçe, Galatasaray ve Palmeiras takip ediyor.

1.80 boyundaki oyuncu bu sezon ligde 10 maçta 445 dakika süre alan genç futbolcu, 1 gol 2 asist üretti.

”FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR TAKIM, GÖRÜŞÜYORUZ”

MLS ekiplerinden Houston Dynamo forması giyen Alberth Elis, Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı. Alberth Elis, özel röportajında ‘Fenerbahçe ile görüşüyor musun?’ şeklindeki soruyu yanıtladı ve ”Evet, bir teklif var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe çok büyük bir takım, Türkiye liginin de rekabet düzeyinin yüksek olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den taraftarların sosyal medya hesaplarını takip etmeye başladığını söyleyen 22 yaşındaki hücum ouncusu ”Sosyal medya hesabımı birçok Türk takip etmeye başladı. Hepsi bana Fenerbahçe’ye gelmemi söylüyor. Tanrı’ya güveniyorum. Bekleyip göreceğim” dedi.

Genç oyuncu Houston Dynmamo’nın kendisi için bir bonservis belirlediğini ancak kendisinin de Avrupa’ya gitme fırsatını değerlendirmek istediğini dile getirdi.

Golcü oyuncu ‘Türkçe birkaç kelime öğrendin mi?’ şeklindeki soruyu ise gülerek ”Hayır, henüz öğrendim” sözleriyle yanıtladı.

Fenerbahçe’nin yakından ilgilendiği Alberth Elis geçtiğimiz sezon Houston formasıyla MLS’te 30 maçta 11 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Son dakika! Beşiktaş Vagner Love hakkında disiplin süreci başlattı! Beşiktaş, kadro dışı bırakılan Vagner Love'ın verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle Brezilyalı golcü hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

CHOUPO – MOTİNG BEŞİKTAŞ’A YAKIN Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı kulübün, PSG'den Eric Choupo-Moting'i istediği öne sürüldü. 29 yaşındaki Almanya doğumlu Kamerunlu futbolcu Eric Maxim Choupo-Moting, başta santrfor olmak üzere her iki kanatta görev yapabiliyor. Yaz transfer döneminde Stoke City'den PSG'ye bedelsiz katılan Eric Maxim Choupo-Moting, bu sezon Fransız deviyle çıktığı 13 resmi maçta 1 gol attı.