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Serdar Gürler: ‘Göztepe’ye layık olacağım’
Göztepe

Serdar Gürler: ‘Göztepe’ye layık olacağım’

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin İspanya'nın Huesca takımından 1.5 yıllığına transfer ettiği kanat oyuncusu Serdar Gürler, ayağının tozuyla iddialı açıklamalar yaptı. 

13 Ocak 2019 14:18

Göztepe’de çok iyi karşılandığını ve hayal ettiği ortama geldiğini belirten deneyimli oyuncu, “Çok şanslıyım. Ben futbol oynamak istiyorum, futboldan zevk almak istiyorum. İspanya’da yeterli süre alamadım. Elbette birçok futbolcunun hayali olan İspanya’da oynadım. Fakat Türkiye’yi çok özledim. Sanki her zaman Göztepe’deymişim gibi bir hava oluşturuldu, oldukça heyecanlıyım. Göztepe’ye layık olacağım” dedi.

Yeni takımında idmanlara çok coşkulu gittiğini ifade eden Serdar, “Takım arkadaşlarım ve hocalarım beni çok güzel karşıladı. Göztepe taraftarını nerede olursam olayım çok iyi biliyorum. Her maç stadı doldurdular. Tüylerim diken diken oluyor. İlk defa beni bu kadar çok isteyen bir taraftar grubuna rastladım. Onlar için savaşacağım, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bornova Stadı’nda muhteşem bir atmosfer oluşuyor, yeni stadımız açıldığında oluşacak ambiyansı düşünemiyorum. Sezon sonuna kadar arkamızda dursunlar, nice başarılar gelecek. Onların karşısına çıkacağım için çok heyecanlıyım” şeklinde konuştu.

13 Ocak 2019 Fatih Aksoy resmi sözleşmeyi imzaladı Demir Grup Sivasspor'un Beşiktaş'tan 1,5 yıllığına kiraladığı defans oyuncusu Fatih Aksoy için imza töreni düzenlendi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:18 | 13 Ocak 2019
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