Ryan Babel Fulham’da!

Beşiktaş, Beşiktaş, Ryan Babel’in Babel’in transferi konusunda konusunda Fulham’la anlaştı. Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu, 2 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibine transfer oldu.
Siyah Beyazlılar’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.
2 yıl önce Deportivo’dan bedelsiz olarak transfer edilen Ryan Babel, siyah-beyazlı formayla çıktığı 89 maçta 29 gol ve 12 asiste imza atarken 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
İngiltere Premier Ligi’nde kümede kalma mücadelesi veren Fulham, sezon başındada Beşiktaş’ın eski kalecisi Fabri’yi transfer etmişti.