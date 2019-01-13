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Ryan Babel Fulham’da!
Beşiktaş

Ryan Babel Fulham’da!

Beşiktaş Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'i İngiltere Premier Lig'i ekiplerinden Fulham'a sattı. İngiliz ekibi, Hollandalı oyuncu için 2 milyon Euro ödeyecek.

13 Ocak 2019 12:35

Beşiktaş, Beşiktaş, Ryan Babel’in Babel’in transferi konusunda konusunda Fulham’la anlaştı. Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu, 2 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibine transfer oldu.

Siyah Beyazlılar’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

2 yıl önce Deportivo’dan bedelsiz olarak transfer edilen Ryan Babel, siyah-beyazlı formayla çıktığı 89 maçta 29 gol ve 12 asiste imza atarken 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

İngiltere Premier Ligi’nde kümede kalma mücadelesi veren Fulham, sezon başındada Beşiktaş’ın eski kalecisi Fabri’yi transfer etmişti.

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Son güncelleme 12:35 | 13 Ocak 2019
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