Real Betis Real Madrid maçı canlı izle! Galibiyete hasret Madrid Betis karşısında…

La Liga 19. hafta maçları ile devam ediyor. Bu sezon istediği başarıları göstermeyerek taraftarlarını hayal kırıklılığına uğratan Real Madrid, çıktığı son iki maçta da galibiyet yüzü göremedi. Lider Barcelona’nın 10 puan gerisinde yer alan Real Madrid Betis karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmenin hesaplarnın yapıyor. Real Betis Real Madrid maçı hangi kanalda merak eden futbol severler için canlı yayın bağlantısı aşağıda bulunuyor.

REAL BETİS REAL MADRİD CANLI İZLE

REAL BETİS REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligin 19. haftasında oynanacak Real Betis kendi evinde Real Madrid’i konuk edecek. Bu akşam TSİ 22.45’te oynanacak. Real Betis Real Madrid beIN Sports 1’den canlı izlenebilecek.