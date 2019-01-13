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Real Betis Real Madrid maçı canlı izle! Galibiyete hasret Madrid Betis karşısında…
İspanya La Liga

Real Betis Real Madrid maçı canlı izle! Galibiyete hasret Madrid Betis karşısında…

Real Madrid Real Betis maçı ile La Liga devam ediyor. Oynadığı son iki lig maçında galibiyet çıkaramayan Real Madird liderin 10 puan gerisine düşmesine rağmen az olsa şampiyonluk umutlarını devam ettirmek istiyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbol tutkunları için Real Betis Real Madrid canlı yayın bağlantısı haberin içerisinde yer alıyor.

13 Ocak 2019 21:48

La Liga 19. hafta maçları ile devam ediyor. Bu sezon istediği başarıları göstermeyerek taraftarlarını hayal kırıklılığına uğratan Real Madrid, çıktığı son iki maçta da galibiyet yüzü göremedi. Lider Barcelona’nın 10 puan gerisinde yer alan Real Madrid Betis karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmenin hesaplarnın yapıyor. Real Betis Real Madrid maçı hangi kanalda merak eden futbol severler için canlı yayın bağlantısı aşağıda bulunuyor.

REAL BETİS REAL MADRİD CANLI İZLE

REAL BETİS REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligin 19. haftasında oynanacak Real Betis kendi evinde Real Madrid’i konuk edecek. Bu akşam TSİ 22.45’te oynanacak. Real Betis Real Madrid beIN Sports 1’den canlı izlenebilecek.

Son güncelleme 21:48 | 13 Ocak 2019
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