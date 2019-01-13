CANLI YAYIN: Tottenham Manchester United canlı izle! Dev maç devam ediyor!

Totteham Premier Lig’in 22. haftasında Manchester United’i ağırlıyor. Jose Mourinho yönetiminde sezona kötü başlayan Manchester United, yeni menajeri Ole Gunnar Solskjaer ile taraftarlarını yeniden umutlandırdı. Sezonun geride kalan 21 maçında topladığı puanlarla 3. sırada yer alan Tottenham ise zirve yarışından uzaklaşmamak için zorlu rakibi Manchester United’e geçit vermek istemiyor. Peki Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda? Futbol tutkunlarının kaçırmak istemediği Tottenham Manchester United maçı canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

TOTTENHAM MANCHESTER UNİTED CANLI İZLE

TOTTENHAM MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelecek olan Tottenham Manchester United maçı Türkiye saati ilk 19:30'de başladı ve S Sport kanalında canlı yayınlanıyor.

TOTTENHAM MANCHESTER UNİTED İLK 11

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies, Winks, Sissoko, Eriksen, Alli, Son, Kane

ManceshterUnited: De Gea, Young, Jones, Lindelof, Shaw, Matic, Herrera, Lingard, Pogba, Martial, Rashford

S SPORT KANALI NASIL İZLENİR

S Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart Platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanalda yer alıyor. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için bulumuyor. Premier Lig maçlarını Beinsports Spor Extra paketine üye olarak izleyebilirsiniz. Üyelik işlemleri ücret gerektirmektedir.