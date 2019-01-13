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Premier League’de Manchester United şov devam ediyor!
İngiltere Premier Lig

Premier League’de Manchester United şov devam ediyor!

Manchester United, Tottenham deplasmanında galip. Tottenham'ı deplasmanda 1-0 yenen Manchester United, Premier League'de üst üste 5. galibiyetini aldı

13 Ocak 2019 22:18

İngiltere Premier League’de Manchester United, deplasmanda Tottenham’ı 1-0 yendi. Premier League’in 22. haftasında Tottenham ile Manchester United, Wembley Stadı’nda karşılaştı.

Manchester United, 44. dakikada Marcus Rashford’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takımın İspanyol kalecisi David De Gea, ikinci devrede Tottenham’ın yakaladığı birçok pozisyonda gole izin vermedi. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Manchester United, Premier Lig’de üst üste 5. maçını kazandı.

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun ayrılmasının ardından Norveçli Ole Gunnar Solskjaer’in göreve gelmesiyle yükselişe geçen Manchester United, ligde 41 puanla 6. sırada yer aldı. Son 3 haftada ikinci kez kaybeden Tottenham, 48 puanla 3. sırada kaldı. 13 Ocak 2019 Talisca`dan Galatasaraylıların kafasını karıştıran Alan paylaşımı! Galatasaray taraftarının takıma kazandırılmasını beklediği Brezilyalı yıldız Alan'ın takımı Guangzhou Evergrande'nin sezon öncesi kampına dahil edilmesi kafaları karıştırdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:18 | 13 Ocak 2019
İngiltere Premier League manchester united Ole Gunnar Solskjaer Tottenham Hotspur
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