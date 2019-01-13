Mehmet Zeki Çelik’in 22 numaralı forması emekli edildi!

Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor, tarihinde ilk kez yurt dışına sattığı yerli futbolcusu Mehmet Zeki Çelik’in giydiği 22 numaralı formasını emekli etme kararı aldı.

Sezon başında Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer olan 21 yaşındaki sağ bek, 2,5 milyon Euro bedelle Fransız ekibine katılmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbulspor, “1926 yılından beri, İstanbulspor'umuzun yurt dışına transferini gerçekleştirdiği ilk yerli futbolcu olarak tarihe geçen Mehmet Zeki Çelik'in ( @mehmetzekiiii ) 22 numaralı forması, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda emekli edilmiştir. Spor Kamuoyuna duyurulur.” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Lille formasıyla Ligue 1’de 19 maça çıkan Mehmet Zeki Çelik, 4 asist yapma başarısı gösterdi.

İstanbulspor’da bundan sonraki yıllarda futbolcular 22 numaralı forma giymeyecek.