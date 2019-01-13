SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Öğretmen atamasında ‘sözlü mülakat’ isyanı!
Mehmet Zeki Çelik’in 22 numaralı forması emekli edildi!
TFF 1.Lig

Mehmet Zeki Çelik’in 22 numaralı forması emekli edildi!

Sezon başında İstanbulspor'dan ayrılarak Fransa takımlarından Lille'e transfer olan 21 yaşındaki sağ bek Mehmet Zeki Çelik'in, sarı siyahlı takımda giydiği 22 numaralı forma emekli edildi

13 Ocak 2019 10:02

Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor, tarihinde ilk kez yurt dışına sattığı yerli futbolcusu Mehmet Zeki Çelik’in giydiği 22 numaralı formasını emekli etme kararı aldı.

Sezon başında Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer olan 21 yaşındaki sağ bek, 2,5 milyon Euro bedelle Fransız ekibine katılmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbulspor, “1926 yılından beri, İstanbulspor'umuzun yurt dışına transferini gerçekleştirdiği ilk yerli futbolcu olarak tarihe geçen Mehmet Zeki Çelik'in ( @mehmetzekiiii ) 22 numaralı forması, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda emekli edilmiştir. Spor Kamuoyuna duyurulur.” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Lille formasıyla Ligue 1’de 19 maça çıkan Mehmet Zeki Çelik, 4 asist yapma başarısı gösterdi.

İstanbulspor’da bundan sonraki yıllarda futbolcular 22 numaralı forma giymeyecek.

Son güncelleme 10:07 | 13 Ocak 2019
İstanbulspor Mehmet Zeki Çelik
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR