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Maradona bıçak altına yattı! Son durumu…
Dünyadan Futbol

Maradona bıçak altına yattı! Son durumu…

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, karın fıtığı nedeniyle ameliyat edildi.

13 Ocak 2019 08:54

Maradona’nın Avukatı Matias Morla, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ameliyatın başarılı bir şekilde geçtiğini duyurdu.

Morla, paylaşımında “Diego Maradona’nın ameliyatı sona erdi. Tanrıya şükür hiçbir problem çıkmadı. Diego’nun tekrar çalışmaya başlaması için bir an önce iyileşmesini ümit ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

İyileşme sürecinin tamamlanması için 58 yaşındaki Maradona’nın birkaç gün daha hastanede müşahede altında kalacağı belirtildi.

Bu yıl da teknik direktörlüğünü üstleneceği Meksika ikinci lig ekiplerinden Dorados de Sinaloa takımıyla sözleşme yenilemek amacıyla rutin sağlık testleri için 4 ocakta Olivos Kliniğine giden Maradona’da, mide kanaması olduğu tespit edilmişti. Maradona’nın midesindeki kanamanın sebebinin ise 2015’te Venezuela’da geçirdiği mide küçültme ameliyatı olduğu açıklanmıştı.

Maradona’nın hastaneden taburcu edilmesinin ardından Dorados de Sinaloa takımını çalıştırmak üzere Meksika’ya dönmesi bekleniyor.

Son güncelleme 08:54 | 13 Ocak 2019
Diego Maradona
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