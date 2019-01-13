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Maçta bir anda yere yığıldı
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Maçta bir anda yere yığıldı

Artvin’de amatör ligde oynanan karşılaşmada bir oyuncu yere yığıldı. Kaldırıldığı hastanede astım teşhisi konulan futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

13 Ocak 2019 21:15

Artvin Amatör Ligi'nde bugün Ardanuçspor ve Borçka Hudutspor karşılaşmasında bir oyuncu yere yığıldı. Ardanuçspor'un 3-1 önde olduğu karşılaşmanın 81. dakikasında Gürkan Avcı bir anda yere düştü. Avcı 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Avcı Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası Avcı'ya astım teşhisi konulurken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Oyuncunun ziyaretine giden Artvin Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Sadettin Dağ, sezonun bu ilk maçı olduğunu belirterek, “Bir sporcumuz fenalık geçirerek yere yığıldı. Sporcumuzun astım rahatsızlığı varmış. Bunu kulübümüze bildirmedi. Sağlık durumu iyi” ifadelerini kullandı. 13 Ocak 2019 Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu`ndan transfer açıklamaları Beşiktaş Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e açıklamalarda bulunurken transfer gündemini de değerlendirdi. Mahmutyazıcıoğlu, Ryan Babel'in Fulham'a 6 aylığına 2 milyon Euro karşılığında kiralandığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:15 | 13 Ocak 2019
Ardanuçspor Artvin Amatör Ligi Borçka Hudutspor Gürkan Avcı
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