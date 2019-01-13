SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: CHP’li Tunç Soyer’e İzmir’de ilginç karşılama! | Son dakika haberleri
Hagi’nin oğlu Ianis: ‘Galatasaray’a hiçbir zaman ‘hayır’ demem’
Galatasaray

Hagi’nin oğlu Ianis: ‘Galatasaray’a hiçbir zaman ‘hayır’ demem’

Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, "Hagi isminin Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Galatasaray çok büyük bir kulüp ama gelecek ne gösterir bilemiyorum." dedi.

13 Ocak 2019 16:52

Romanya’nın Viitorul takımında forma giyen, eski Galatasaraylı futbolcu Gheorghe Hagi’nın oğlu Ianis Hagi, sarı-kırmızılı ekipten gelecek olası bir teklifi geri çevirmeyeceğini söyledi.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’nde Viitorul’un kamp yaptığı otelde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ianis Hagi, “Hagi isminin Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Galatasaray çok büyük bir kulüp ama gelecek ne gösterir bilemiyorum. Tabii ki Galatasaray’a hiçbir zaman ‘hayır’ demem.” dedi.

İstanbul doğumlu olduğunu hatırlatan Ianis, kendisini yarı Türk hissettiğini ifade etti.

2018 yılının kendisi için çok başarılı geçtiğinin altını çizen Ianis Hagi, “Benim için olağanüstü bir yıldı. Bir sene önce Fiorentina’dan doğrudan buraya kampa transfer olarak geldim. Bana göre çok iyi bir karar aldım. Çünkü Fiorentina’da fazla oynama şansı bulamadım. Burada ise çok iyi bir dönem geçirdim ve kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Şu an Viitorul da mutlu olduğunu ancak kariyeri için bir adım atmak istediğini vurgulayan Ianis, “Türkiye’de doğmuş olduğum için Türkiye’de oynamak da isterim ama ne olacağını zaman gösterecek.” diye konuştu.

13 Ocak 2019 Talisca`dan Galatasaraylıların kafasını karıştıran Alan paylaşımı! Galatasaray taraftarının takıma kazandırılmasını beklediği Brezilyalı yıldız Alan'ın takımı Guangzhou Evergrande'nin sezon öncesi kampına dahil edilmesi kafaları karıştırdı. İlgili Haberi Oku

13 Ocak 2019 Hagi şampiyonluk favorisinı açıkladı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:52 | 13 Ocak 2019
galatasaray İanis Hagi transfer
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
0
-
0
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
0
-
0
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR