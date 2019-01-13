Hadi ipucu sorusu | Formula 1’de Dünya Şampiyonu olan en genç pilot kimdir? İşte sorunun cevabı…

Hadi ipucu olarak spor severlerin, özellikle de Formula 1 takipçilerinin araştırmadan doğru cevabı bulabileceği bir soru verdi. 13 Ocak Hadi ipucu sorusu; “Formula 1’de Dünya Şampiyonu olan en genç pilot kimdir?” Saat 20:30'da başlayacak 30 bin tl ödüllü bilgi yarışmasında yer alacak Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde…

HADİ İPUCU SORUSU 13 OCAK

Soru: Formula 1'de Dünya Şampiyonu olan en genç pilot kimdir?

Cevap: SEBASTİAN VETTEL

FORMULA 1 ŞAMPİYONU VETTEL KİMDİR?

Sebastian Vettel 3 Temmuz, 1987 tarihinde Heppenheim, Hesse, Almanya'da dünyaya geldi.

Yarış kariyerine henüz 8 yaşındayken karting ile başladı. 14 yaşındayken Junior MonakoKart Serisini kazandı, 2003 senesinde 16 yaşındayken açık araç serilerine geçiş yaptı ve 2004 senesinde 17 yaşında Almanya Formula BMW Şampiyonası'nda 20 yarışın 18'ini kazanarak şampiyon oldu.

2007 senesinde BMW takımıyla anlaşarak Formula1'e geçiş yaptı.

2006 Türkiye Grand Prix haftasonunda, Cuma günü düzenlenen antrenman seansında, 19 yaşındayken piste BMW Sauber takımının üçüncü pilotu olarak çıkan Vettel, Formula1 tarihinin en genç pilotu oldu.

17 Haziran 2007 tarihinde koşulan ABD Grand Prix'inde, “Bir Formula 1 yarışında start alan en genç 6. pilot” ve “Bir Formula 1 yarışında puan alan en genç pilot” rekorlarını da kırdı.

30 Eylül 2007 tarihindeki Çin Grand Prix'ine bir ara liderlik eden Vettel, bu yarışta da “bir Formula 1 yarışına liderlik eden en genç pilot” rekorunu kırdı.

2008 İtalya Grand Prix'inde “bir Formula 1yarışında pol pozisyonunu kazanan en genç pilot” ve “bir Formula 1 yarışını kazanan en genç pilot” rekorlarını kıran Vettel, “farklı iki takımda yarış kazanan en genç pilot” rekoruna da sahiptir.

Vettel Abu Dhabi Grand Prix'i sonunda 2010 senesindepilotlar şampiyonluğuna ulaşarak “F1 şampiyonu olan en genç pilot” unvanını Lewis Hamilton'ın elinden almış ve yeni bir rekorun sahibi olmuştur. Bir anlamda rekorların adamı olan Michael Schumacher'in izinden gittiğini göstermiştir.

2011 sezonunda bitime beş yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

2009 senesinde Redbull takımına geçen Vettel, 2015 itibarıyla Scuderia Ferrari adına yarışmaktadır.