Galatasaray ile anlaşan Marcao’dan Chaves’e veda

Galatasaray’ın transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao), Chaves Kulübü için veda mesajı yayımladı.
Instagram hesabından paylaştığı mesajla kulübüne veda eden Marcao, “Bugün, bana çok destek olan kulübümdeki son maçıma çıkacağım. Her şey için teşekkür ederim. Minnettarım. Sanırım Chaves’teki kariyerimi en iyi özetleyen kelime bu olur. Bu kulübe geldiğim günden beri hep hoş karşılandım. Yeni maceralar için takımdan başım dik bir şekilde ayrılıyorum. Bundan sonra Chaves’i desteklemeye devam edeceğim. Kaptanınızdan sevgilerle.” ifadelerini kullandı.
Portekiz liginde Tondela ile bu akşam oynanacak 17. hafta maçının ardından Chaves’ten ayrılacak Marcao’nun yarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
View this post on Instagram
Hoje faço meu último jogo por esse clube que me acolheu tão bem, que Deus nos abençoe e nos proteja. Gratidão! Essa é a palavra que define muito a minha passagem aqui pelo Chaves. Um clube que me acolheu muito bem desde o anúncio da minha contratação. Deixo a equipe para buscar novos voos de cabeça erguida e a sensação de ter dado o meu melhor. De longe, ficarei na torcida para que o Grupo Desportivo Chaves alcance seus objetivos no futebol português e também fora do país. Obrigado! Que Deus abençoe vocês! Um grande abraço do Capitão