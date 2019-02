Galatasaray ile anlaşan Marcao’dan Chaves’e veda

View this post on Instagram

Hoje faço meu último jogo por esse clube que me acolheu tão bem, que Deus nos abençoe e nos proteja. Gratidão! Essa é a palavra que define muito a minha passagem aqui pelo Chaves. Um clube que me acolheu muito bem desde o anúncio da minha contratação. Deixo a equipe para buscar novos voos de cabeça erguida e a sensação de ter dado o meu melhor. De longe, ficarei na torcida para que o Grupo Desportivo Chaves alcance seus objetivos no futebol português e também fora do país. Obrigado! Que Deus abençoe vocês! Um grande abraço do Capitão