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Galatasaray ile anlaşan Marcao’dan Chaves’e veda
Galatasaray

Galatasaray ile anlaşan Marcao’dan Chaves’e veda

Galatasaray'ın Chaves'ten transfer ettiği savunmacı Marcao, takımıyla son maçına çıkmadan önce Instagram'dan bir paylaşımda bulundu ve Chaves camiasına teşekkür etti.

13 Ocak 2019 19:48

Galatasaray’ın transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao), Chaves Kulübü için veda mesajı yayımladı.

Instagram hesabından paylaştığı mesajla kulübüne veda eden Marcao, “Bugün, bana çok destek olan kulübümdeki son maçıma çıkacağım. Her şey için teşekkür ederim. Minnettarım. Sanırım Chaves’teki kariyerimi en iyi özetleyen kelime bu olur. Bu kulübe geldiğim günden beri hep hoş karşılandım. Yeni maceralar için takımdan başım dik bir şekilde ayrılıyorum. Bundan sonra Chaves’i desteklemeye devam edeceğim. Kaptanınızdan sevgilerle.” ifadelerini kullandı.

Portekiz liginde Tondela ile bu akşam oynanacak 17. hafta maçının ardından Chaves’ten ayrılacak Marcao’nun yarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

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Son güncelleme 19:48 | 13 Ocak 2019
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