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Fenerbahçe’de Nabil Dirar’ın yeniden doğuşu!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Nabil Dirar’ın yeniden doğuşu!

Affedilerek kampa dahil olan 32 yaşındaki futbolcu Nabil Dirar, maç eksiğine rağmen Alkmaar karşısında göz doldurdu. Teknik heyet, Nabil Dirar’a yeni transfer gözüyle bakıyor

13 Ocak 2019 09:12

Kanarya’da Nabil Dirar sevinci yaşanıyor! Kadro dışı kalması nedeniyle uzun süre tek başına antrenman yapan Faslı futbolcu, Ersun Yanal'ın isteği üzerine Antalya'daki kampa dahil edilmişti.

Fizik olarak takımın en iyilerinden olan Dirar, profesyonelliğiyle de teknik heyetten tam not aldı.

Dirar'ı orta alanın sağının yanı sıra orta alanda sağ iç oynatmayı planlayan Yanal, AZ Alkmaar maçında da bunu denedi. 90 dakika sahada kalan Faslı yıldız, göz doldurdu.

“BENİM İŞİM FUTBOL”

Yanal, Dirar'a yeni bir transfer gözüyle bakıyor ve tecrübeli futbolcudan ikinci yarıda daha fazla yararlanmayı planlıyor. 32 yaşındaki futbolcu, “Sadece futbola odaklanmış durumdayım. Takım arkadaşlarım da bana inandıklarını hissettirdi” diye konuştu.

Dirar'ın uzun süre takımdan uzak olmasına rağmen sergilediği performans neden geç affedildiği ve tecrübeli futbolcudan takım zor günlerden geçerken neden yararlanılmadığı yönündeki eleştirileri de arttırdı.

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Son güncelleme 09:12 | 13 Ocak 2019
Fenerbahçe Nabil Dirar
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