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Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: ‘Aatif’ı düşünmüyor değiliz…’
Sivasspor

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: ‘Aatif’ı düşünmüyor değiliz…’

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, TRT Spor'da yaptığı açıklamada Fenerbahçe forması giyen eski oyuncuları Aatif Chahechouhe'yu kadroya katmayı düşündüklerini ifade etti.

13 Ocak 2019 23:52

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’da Başkan Mecnun Otyakmaz, transfer hakkında açıklamalarda bulundu. TRT Spor’a konuşan Otyakmaz, Fenerbahçe’de sezon başında kadro dışı bırakılan ve geçtiğimiz günlerde affedilen eski futbolcuları Aatif Chahechouhe ile ilgilendiklerini belirtti.

Sivasspor Başkanı, transfer hakkında “Aatif’ı düşünmüyor değiliz. Taraftarların da istediği bir isim. Robinho sonrası merhem olabilir. Ama 6 aydır oynamamış bir futbolcu. Fenerbahçe’den de aldığı maaş yüksek. Transfer için Fenerbahçe ile bir anlaşma yapmamız lazım. Belki ikinci yarı oynatacaklar, onu da bilmiyoruz. Aatif olabilir ama kesin bir şey diyemem” diye konuştu.

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Son güncelleme 23:52 | 13 Ocak 2019
Aatif Chahechouhe Demir Grup Sivasspor Fenerbahçe Mecnun Otyakmaz spor toto süper lig
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