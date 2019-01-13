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CANLI YAYIN: Everton Bournemouth maçı canlı izle! Cenk Tosun ilk 11’de mi?
İngiltere Premier Lig

CANLI YAYIN: Everton Bournemouth maçı canlı izle! Cenk Tosun ilk 11’de mi?

Everton Bournemouth Premier Lig'in 22. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu sezon ligde hayal kırıklılığı yaşayan Cenk Tosun'lu Everton Bournemouth maçında sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Mücadeleyi canlı yayın izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Everton Bournemouth canlı izle bağlantısı bulunuyor.

13 Ocak 2019 16:11

Premier Lig’de heyecan 22. hafta maçları ile devam ediyor. Bu sezon çıktığı 21 maçta sadece galibiyet alabilen Everton, bir alt sırasında yer alan Bournemouth’u sahasında ağırlıyor. Bu sezon ligde 15 maçta forma şansı bulan ve 2 gol, 2 asist ile istediği performansı henüz göstermeyen Cenk Tosun, forma şansı verilmesi halinde sahada yerini alacak. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbol severler için aşağıda Everton Bournemouth canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

EVERTON BOURNEMOUTH CANLI İZLE

EVERTON BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’in 22. haftasında karşı karşıya gelecek olan Everton Bournemouth maçı Türkiye saati ilk 17:00’de başladı ve S Sport kanalında canlı yayınlanıyor.

Son güncelleme 16:11 | 13 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
0
-
0
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
1
-
0
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 11 39
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Kasimpasa S.K.
19 9 30
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