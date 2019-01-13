CANLI YAYIN: Everton Bournemouth maçı canlı izle! Cenk Tosun ilk 11’de mi?

Premier Lig’de heyecan 22. hafta maçları ile devam ediyor. Bu sezon çıktığı 21 maçta sadece galibiyet alabilen Everton, bir alt sırasında yer alan Bournemouth’u sahasında ağırlıyor. Bu sezon ligde 15 maçta forma şansı bulan ve 2 gol, 2 asist ile istediği performansı henüz göstermeyen Cenk Tosun, forma şansı verilmesi halinde sahada yerini alacak. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbol severler için aşağıda Everton Bournemouth canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

EVERTON BOURNEMOUTH CANLI İZLE

EVERTON BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’in 22. haftasında karşı karşıya gelecek olan Everton Bournemouth maçı Türkiye saati ilk 17:00’de başladı ve S Sport kanalında canlı yayınlanıyor.