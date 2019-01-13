CANLI YAYIN: Barcelona Eibar maçı canlı izle! Barca 3 puan peşinde…

Barcelona Eibar maçı ile La Liga 19. hafta maçları devam ediyor. Geride kalan 18 haftada 12 galibiyet, 4 beraberlik ile 40 puan topladı ve liderlik koltuğunda oturuyor. Barcelona’nın rakibi Eibar ise 18 haftada 5 galibiyet, 7 beraberlik ile 13. sırada yer alıyor. Zorlu mücadeleden iki takımda sahadan puanla ayrılmak isterken futbol severler ise Barcelona Eibar maçı canlı yayını arıyor. İşte mücadelenin detayları ve Bein Sports canlı yayını…

BARCELONA EİBAR CANLI İZLE

BARCELONA EİBAR MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga 19. haftasında karşı karşıya gelecek olan Barcelona Eibar maçı Türkiye saati ilk 20:30’de başladı ve Bein Sports kanalında canlı yayınlanıyor.