SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… CHP’de sular durulmuyor! CHP Marmaris ilçe yönetimi istifa etti
CANLI YAYIN: Barcelona Eibar maçı canlı izle! Barca 3 puan peşinde…
İspanya La Liga

CANLI YAYIN: Barcelona Eibar maçı canlı izle! Barca 3 puan peşinde…

La Liga'da maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda oturan Barcelona, orta sıraların altında yer alan Eibar'ı ağırlıyor. Rakipleriyle puan farkının azalmasını engellemek isteyen Barcelona Eibar maçını kayıpsız geçmek istiyor. Peki Barcelona Eibar maçı hangi kanalda? İşte Barcelona Eibar canlı yayını...

13 Ocak 2019 20:02

Barcelona Eibar maçı ile La Liga 19. hafta maçları devam ediyor. Geride kalan 18 haftada 12 galibiyet, 4 beraberlik ile 40 puan topladı ve liderlik koltuğunda oturuyor. Barcelona’nın rakibi Eibar ise 18 haftada 5 galibiyet, 7 beraberlik ile 13. sırada yer alıyor. Zorlu mücadeleden iki takımda sahadan puanla ayrılmak isterken futbol severler ise Barcelona Eibar maçı canlı yayını arıyor. İşte mücadelenin detayları ve Bein Sports canlı yayını…

BARCELONA EİBAR CANLI İZLE

BARCELONA EİBAR MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga 19. haftasında karşı karşıya gelecek olan Barcelona Eibar maçı Türkiye saati ilk 20:30’de başladı ve Bein Sports kanalında canlı yayınlanıyor.

Son güncelleme 20:02 | 13 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR