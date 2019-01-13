Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan transfer açıklamaları

Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global’e açıklamalarda bulunurken siyah-beyazlıların transfer gündemine de değindi. Merak edilen soruları yanıtlayan Mahmutyazıcıoğlu, Ryan Babel’in takımdan ayrıldığını da resmen açıkladı.

Siyah-beyazlı yönetici, “Babel, Fulham’a 6 aylığına 2 milyon euro bedelle kiralık gidiyor. 6 ay sonunda belki yeni sözleşme imzalayabiliriz” dedi. Tolgay Arslan’ın durumu hakkında da konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, “Tolgay Arslan için 5-6 milyon euroluk rakamlar konuşuluyor, o civarda bir teklif gelirse değerlendirebiliriz. Fenerbahçe’nin Tolgay Arslan ile resmi olarak görüştüğünü bilmiyorum, bizim sözleşmeli oyuncumuz, görüştülerse bile bir anlamı yok” dedi. Son dakika! Spor Toto Süper Lig`de flaş ayrılık iddiası! MKE Ankaragücü'nde Bein Sports'un haberine göre Teknik Direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı. Haberin ardından DHA ise Bektaş'ın pazartesi günü Başkan Mehmet Yiğiner ile bir araya geleceğini iddia etti. Haberde transfer yasağının kalkmaması ve buna bağlı olarak transferlerin yapılamaması Bayram Bektaş'ı istifa noktasına getirdi. AA'ya açıklama yapan Yiğiner, ayrılığın şimdilik söz konusu olmadığını belirtti. İlgili Haberi Oku ‘Fenerbahçe teklif yaparsa…’

Mahmutyazıcıoğlu, “Berezinsky ile ilgileniyoruz ama şartlar önemli. Şu an satmak üzerine yoğunlaştık, ondan sonra bakacağız” dedi ve sağ bek transferi için ek olarak “Sağ bek arayışımız var, Şener Özbayraklı iyi bir oyuncu. Tolgay Arslan – Şener Özbayraklı için şu an için bir şey yok. Fenerbahçe, Tolgay için teklif yaparsa ve Şener Özbayraklı’yı da bu teklifte önerirse, değerlendirebiliriz” diye konuştu.

Gökhan Töre’nin kiralık olarak gidebileceğini, Orkan Çınar’ın ise takıma katılacağını açıklayan Mahmutyazıcıoğlu, transfer haberlerinde adı geçen Eric Maxim Choupo-Moting ile ilgili ise “Choupo-Moting de istiyordur, Beşiktaş’a gelmeyi herkes ister. Ama dediğim gibi önce satılacak oyunculara bakıyoruz. Hedef rakamı tutturduktan sonra bakacağız. Belki daha da yıldız bir isim gelecek” ifadelerini kullandı. Talisca`dan Galatasaraylıların kafasını karıştıran Alan paylaşımı! Galatasaray taraftarının takıma kazandırılmasını beklediği Brezilyalı yıldız Alan'ın takımı Guangzhou Evergrande'nin sezon öncesi kampına dahil edilmesi kafaları karıştırdı. İlgili Haberi Oku